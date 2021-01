COVID-19 :

Deportivo et Alavés sont mesurés cet après-midi à Riazor avec un œil sur dans le coronavirus. Hier, un joueur sportif a été testé positif et a déclenché toutes les alarmes. Formation suspendue, nouveaux RAP pour l’ensemble du personnel et en attente des résultats. Ceux-ci seront connus ce matin et en fonction du nombre de touchés On va savoir s’il y a une correspondance. Tout indique que oui, la inconnue pour Fernando Vázquez doit savoir sur qui il peut compter pour la rencontre. Celui de Castrofeito a les pertes dues aux blessures de Borja Galán et Miku, celui de Granero en raison d’une sanction et Derik Osede n’a pas encore été libéré. A cela s’ajoute qu’Uche et Gandoy n’ont fait qu’une seule séance d’entraînement depuis le 20 décembre et que Diego Rolan, sa silhouette, est à la maison avec de la fièvre (non positif). La somme lui laisse une faible capacité de mouvement, qui se voit multipliée s’il y a plus de positifs (suivez le match en direct sur AS.com).

Alavés a également dû faire face à des éléments, bien que dans une moindre mesure. La météo les a obligés à s’entraîner hier à Lezama en raison des chutes de neige et à cela s’ajoute le Chute de dernière minute de Lucas Pérez, qui se sent autant ou plus à La Corogne qu’à Vitoria. L’attaquant, sportif dans l’âme et porte-étendard des dernières saisons de Depor en Première Division, rate le retour à Riazor en raison d’un malaise à la cheville. Sa position dans le onze sera occupée par un autre attaquant au passé bleu et blanc: Joselu. Avec lui Il y aura des joueurs avec moins de minutes tels que Sivera, Guidetti ou Burgui et un Laguardia qui seront du match depuis qu’il est sanctionné en LaLiga pour le rouge qu’il a vu contre l’Atlético.

La priorité est la ligue

Depor et Alavés ont tous deux leur priorité absolue dans la Ligue, mais en même temps ils voient la Coupe comme un bon baume pour soigner les blessures. Les locaux ont hâte de jouer pour la première fois cette saison sans l’affiche des favoris en remorque, quelque chose qui les alourdit comme une dalle dans ce triste voyage à travers Second B. Aux visiteurs Ils sont intéressés parce que le l’année dernière, ils ont eu une expérience difficile lorsqu’ils sont tombés avec Jaén et être la seule équipe première éliminé au premier échange. Ainsi, tous deux recherchent un renforcement mental pour les aider à prendre leur envol en 2021 et à atteindre leurs objectifs respectifs au plus vite. La Coupe, comme c’est souvent le cas lors de ces premiers tours, ne vous donne rien, mais elle peut vous en coûter beaucoup.