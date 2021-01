COVID-19 :

Le Deportivo avait prévu de s’entraîner aujourd’hui à Abegondo à 11h00, mais le club vient d’annoncer qu’il suspend la séance en raison d’un “positif” au sein de son effectif. Les joueurs bleu et blanc passent de nouveaux tests qui permettront de déterminer s’il existe ou non un risque que le match de la Copa del Rey se déroule demain à Riazor contre Alavés (19h00).

La déclaration du club est la suivante: “Le Deportivo a suspendu l’entraînement ce matin à Abegondo après avoir détecté le positif d’un de ses footballeurs pour COVID-19. Le joueur, qui ne présente pas de symptômes, a été immédiatement isolé. Déjà communiqué à la santé publique de la Xunta de Galicia afin que activer également ses procédures, le footballeur continuera en isolement et tous ses coéquipiers et entraîneurs effectueront de nouveaux tests ce matin. “

Le nom du joueur qui a été testé positif est inconnu en raison de la demande expresse du footballeur. Il faut se rappeler qu’à leur retour de vacances, le 28 décembre, Adrid Castro et Gandoy ont été testés positifs et ont été isolés. Le milieu offensif est revenu hier. De plus, Diego Rolan est resté à la maison hier avec de la fièvre et dans l’attente du test, même s’il n’a pas été confirmé s’il est positif ou non.