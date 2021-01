COVID-19 :

09:19 Melilla administre plus de vaccins qu’il n’en a reçu: prend 6 injections au lieu de 5

Melilla, le seul territoire d’Espagne qui a fini d’administrer le premier envoi de vaccins octroyé par le ministère de la Santé en fonction de sa population, a réussi à fournir 102,1% de ceux reçus après en bouteilles de pfizer il faudrait remplir six seringues avec les 0,3 ml chacune à fournir pour chaque dose au lieu des cinq fournies.

Comme l’a révélé ce vendredi le ministre de la Santé publique, Mohamed Mohand (PSOE), le coordinateur vaccins de la Direction générale de la santé publique de Melilla a constaté que six doses sont sorties des flacons et il a demandé l’autorisation des autorités pour profiter du reste, «et cela a été accordé».

«Nous ne sommes pas la seule autonomie à la pratiquer, d’autres font également de même», a déclaré Mohamed, pour expliquer pourquoi le ministère de la Santé libérés ce vendredi, ils recueillent que Melilla a administré 102,1 pour cent de ses vaccins reçus, c’est-à-dire que 1 205 doses ont été converties en 1 230.

09:10 L’Andalousie ferme ses hôtels et magasins à 18h00

Juanma Moreno, Président de la Junta de Andalucía, a annoncé avoir demandé au gouvernement de Pedro Sanchez d’avancer le couvre-feu à 20h00. Face à un rejet momentané, il le garde à 22h00. De plus, il réduit la limite de réunion à seulement quatre personnes, met fin à la mobilité interprovinciale et réduit les heures d’accueil et commerce à 18h00. Les mesures prendront effet à minuit du samedi au dimanche.

Le gouvernement andalou a également décidé d’ordonner la fermeture du périmètre de toutes les communes avec plus de 500 cas de coronavirus pour 100000 (219 au total), ainsi que la fermeture de l’hôtel et du commerce non essentiel des 91 communes existantes avec plus de 1000 pour 100000 habitants. Si autorisé, ce dernier sera totalement confiné.

«Le gouvernement espagnol a délégué tous les pouvoirs pour arrêter le coronavirus aux communautés autonomes. Nous supposons faire face autant de fois que nécessaire, mais si l’ACSC a cette responsabilité, nous devons pouvoir compter sur tous les instruments. Comme par exemple pouvoir confiner certaines communes », a rappelé le président du conseil.

08h45 La Catalogne reporte ses élections au 30 mai en raison de la pandémie

La Catalogne retarde la tenue des élections. Le vice-président agissant en qualité de président de la Generalitat, Père Aragonès, a signé le décret par lequel le gouvernement reporte les élections catalanes du 14 février et les appelle à 30 mai.

La décision a été prise sur la base de données épidémiologiques qui, selon l’exécutif catalan, déconseillaient garder la date des élections, même si ces derniers jours il y a eu un croisement d’accusations entre les partis qui ont assuré que le report répondait aux résultats des sondages et non à l’évolution du virus.

08:30 Les contagions ont triplé depuis que Sánchez a conçu son plan “ Noël en toute sécurité ”

Les infections quotidiennes du coronavirus se sont multipliées par trois, approchant la barrière de 30000 toutes les 24 heures, à peine un mois après que le gouvernement de Pedro Sánchez a conçu un plan d’action pour un “ Noël en toute sécurité ”. Ce plan, dont la réalisation et l’exécution ont laissé le ministère de la Santé de Salvador Illa aux mains des communautés autonomes, n’a pas empêché l’Espagne d’être à ce moment le pays de l’Union européenne avec un plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus par jour.

L’Espagne ne fait plus face à une courbe, mais à un mur. La croissance exponentielle des cas de Covid a explosé depuis la semaine dernière, transformant la ligne des infections en un ascendant pratiquement vertical. À ce jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins et du Statistiques de l’Université d’Oxford, L’Espagne enregistre chaque jour environ 27 000 cas. Et que les chiffres sont inférieurs à ceux proposés par le ministère de la Santé lui-même: mercredi, tous les records ont été battus avec 38 869 infections. Le nombre réel sera un peu plus bas, car des cas en retard sont ajoutés en raison des retards de notification causés par les vacances de Noël et des ravages de la tempête Filomena.

08:15 Bilan des infections depuis le début de la pandémie

Incroyable mais vrai. Le dernier bilan rendu public par le gouvernement sur l’incidence du coronavirus en Espagne révèle un nouveau record d’infections depuis le début de la pandémie. Certains données très inquiétantes cela pourrait nous ramener à un confinement total de la population.

Ainsi, le ministère de la Santé a notifié vendredi 40197 nouveaux cas, dont 17039 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. L’incidence moyenne actuelle des infections au cours des 14 derniers jours est de 575,10 cas pour 100 000 habitants.

En ce qui concerne les personnes tuées par Covid-19, le département dirigé par Salvador Illa en a notifié 235 autres, dont 828 ont été enregistrées la semaine dernière. Cela fait le bilan mondial des décès dus au coronavirus en Espagne offert par le gouvernement s’élève à 53314 personnes. Bien sûr, les données de l’INE et de Momo révèlent qu’il y en a plus de 70 000.

La situation pandémique est compliquée

La situation de la pandémie de coronavirus est compliquée en Espagne. Les excès de Noël commencent à s’observer dans une croissance alarmante du nombre d’infections et de décès enregistrés dans notre pays ces derniers jours. Les communautés autonomes commencent à adopter des mesures plus restrictives, comme Madrid, qui a avancé le couvre-feu à 23 heures. Plusieurs autonomies obligent le gouvernement à modifier le décret de l’état d’alerte afin d’instaurer le couvre-feu à 20 heures, il y a même ceux qui parlent déjà d’un nouvel enfermement total.