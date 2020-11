COVID-19 :

10:45. La Communauté de Madrid annoncera aujourd’hui à 11h30 sa décision de fermer ou non le périmètre de la région pendant le pont de décembre, lors de la conférence de presse offerte par le vice-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19, Antonio Zapatero, et le directrice générale de la santé publique, Elena Andradas. Tous deux mettront à jour, comme d’habitude le vendredi, les informations sur la situation épidémiologique et sanitaire dans la région de Madrid.

10h30. Illa a demandé aux conseillers régionaux de faire des recommandations afin que les personnes âgées veux fêter Noël Ils peuvent le faire «avec des critères de sécurité» et pour que les étudiants qui souhaitent rentrer chez eux le fassent selon ces paramètres.

10:15. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé que le gouvernement et les cadres régionaux ont convenu de créer un groupe de travail afin qu’en le prochain Conseil Interterritorial of Health présente un ensemble de recommandations relatives au pont de décembre et à Noël.

10h00. Martínez-Almeida a assuré qu’il n’entrerait pas dans la décision de s’il y a à confiner ou pas dans la région aux portes du prochain pont de décembre, et il a rappelé que c’est la tâche des autorités sanitaires.

09:45. “Indépendamment de l’accord des autorités, le confinement du périmètre, dans la mesure du possible, je demande de limiter voyages et mobilité. C’est un élément fondamental pour la transmission du virus », a déclaré Almeida.

09h30. Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a recommandé aux Madrilènes de limiter les déplacements et la mobilité dans le prochain pont de la Constitution, que les autorités sanitaires soient d’accord ou non sur la fermeture du périmètre de la région.

09:15. La Communauté de Madrid annonce également quelles zones de santé de base de la région sont encore confinées ou non, en plus d’en ajouter de nouvelles. Il existe actuellement 31 domaines de santé de base qui sont touchés par l’avancée du coronavirus.

09h00. Le gouvernement de Isabel Diaz Ayuso Il pourrait également faire connaître les mesures qui seraient prises pour Noël face à la menace du coronavirus. “Une stratégie est en cours de finalisation”, a-t-il déclaré cette semaine Image de balise Enrique Ruiz Escudero, Ministre de la Santé.

08:45. Le conseiller Enrique Ruiz Escudero a souligné que pendant ces dates «c’est quand détecte la mobilité»Plusieurs fois plus âgé« vers Madrid »et a fait remarquer qu’ils prendront la décision« selon des critères techniques ».

08h30. La Communauté de Madrid annonce ce vendredi la fermeture ou non du périmètre de la région pour le prochain pont de décembre, qui commence le 5 et se termine le 8. Cette décision serait une mesure de lutte contre l’incidence du coronavirus dans la communauté, qui est continue ces dernières semaines.