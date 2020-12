COVID-19 :

09:50 ARGENTINE | Les autorités sanitaires argentines ont confirmé la mort de 149 personnes dues au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, avec lesquelles le nombre total de décès augmente à 39305, tandis que 1447732 personnes ont été infectées par le virus depuis le début de la crise sanitaire.

09:40 NOËL | Le directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences, Fernando Simón, a reconnu que l’extension des réunions à 10 personnes, contre six, était une “concession” pour les vacances de Noël.

09:30 ILES CANARIES | Le gouvernement des îles Canaries a décidé d’autoriser le test antigénique comme alternative à la PCR comme test valide pour prouver le négatif en Covid-19 lors de la visite dans l’archipel, en «différence visible de critères» avec le ministère de la Santé, comme expliqué ce jeudi le porte-parole de l’exécutif régional, Julio Pérez.

09:20 BRÉSIL | Le ministère brésilien de la Santé a signalé ce jeudi 50434 nouvelles infections à coronavirus, ainsi que 755 décès supplémentaires, confirmant ainsi une augmentation des deux variables qui n’a pas été enregistrée depuis août dernier.

09:10 DERNIÈRES DONNÉES MORTEES | Concernant les décès, Santé a déjà enregistré 4 251 décès en Andalousie (208 la semaine dernière); en Aragon 2 354 (82 au cours des sept derniers jours); dans les Asturies 1 054 (124 la semaine dernière); aux Baléares 423 (cinq au cours des sept derniers jours); aux îles Canaries 346 (10 en une semaine); en Cantabrie 321 (21 au cours des sept derniers jours); en Castille-La Manche 3 819 (53 la semaine dernière); et en Castilla y León 4 609 (113 au cours des sept derniers jours).

09:00 DERNIÈRES DONNÉES DE CONTAGION | Les communautés autonomes ont notifié au ministère de la Santé ce jeudi 10127 cas de Covid-19, dont 4765 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, contre les 5060 enregistrés mercredi, portant le nombre mondial de personnes infectées par le coronavirus à 1.675.902.

08:50 VACCIN MODERNE | Moderna prévoit d’avoir entre 100 et 125 millions de doses de son vaccin COVID-19 au premier trimestre 2021, dont la grande majorité ira aux États-Unis, a annoncé jeudi la société de biotechnologie américaine dans un communiqué.

08:30 États-Unis | Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a confirmé ce jeudi que le principal responsable scientifique de la lutte contre le coronavirus dans le pays, Anthony Fauci, continuerait de conseiller la prochaine administration démocrate.

08:20 GALICIA | La Galice entame ce vendredi 4 décembre la désescalade des mesures restrictives adoptées par la Xunta pour faire face au covid-19, une journée où Santiago et Ourense deviendront les premières villes à abandonner les limitations.

08:10 PEROU | Le ministère de la Santé du Pérou a confirmé ce jeudi le décès de 28 patients dus au COVID-19 dans le pays, ce qui ajoute déjà 36 104 décès, ainsi que 98 sorties d’hôpital.

08h00 MADRID | Près de 7000 agents des forces et organes de sécurité de l’État surveilleront la fermeture du périmètre de la région décrétée par la Communauté de Madrid de minuit au 14 décembre, en plus du contrôle des zones de santé avec restrictions, les agglomérations qui sont produites à l’occasion de ces dates et du suivi des autres mesures et restrictions anti-Covid.

Le pont de la Constitution commence avec l’objectif d’éviter les foules dans les grandes villes déjà vues le week-end dernier. Madrid sera périmètre fermé donc il est prévu qu’ils ne se produiront pas puisqu’elle ne pourra pas recevoir son tourisme classique pour ce pont.