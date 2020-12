COVID-19 :

10h05 VACCINATION EN CATALOGNE | La vaccination contre le coronavirus en Catalogne débutera ce dimanche dans une résidence de chaque région sanitaire, à commencer par la “ Feixa Llarga ” de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelone), dans laquelle il n’y a désormais plus de cas.

09:55 CORÉE DU SUD | La Corée du Sud a enregistré 1241 cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, plus de 250 par rapport à la veille, ce qui représente un nouveau record, malgré le fait que les autorités aient resserré les restrictions pour arrêter l’expansion du COVID-19 .

09:45 ALERTE DE LA GARDE CIVILE | La Garde civile a mis en garde contre une fraude détectée en Andalousie et aux Baléares qui offre principalement aux personnes âgées la possibilité de se faire vacciner contre le coronavirus chez elles. Le «modus operandi» est que les auteurs entrent en contact avec ces personnes avancées, surtout si elles vivent seules.

09:35 VACCINATION EN AMÉRIQUE LATINE | Le Chili, le Mexique et le Costa Rica ont entamé jeudi leurs campagnes de vaccination respectives contre les coronavirus, qui dans tous les cas ont commencé avec des agents de santé qui ont été inoculés avec le vaccin développé par Pfizer et BioNTech.

09h25 VACCINATION AUX ÎLES BALÉARES | La vaccination contre le coronavirus aux Baléares débutera ce dimanche après-midi à la maison de retraite Oms-Sant Miquel. Cela a été rapporté par le ministère de la Santé et de la Consommation. Il faut rappeler que les Baléares vont commencer la vaccination ce dimanche, comme le reste des communautés autonomes, et cela se fera proportionnellement dans toutes les îles.

09:15 COLOMBIE | La Colombie a enregistré un nouveau record d’infections quotidiennes à coronavirus au cours des dernières 24 heures, avec près de 15000 positifs, tout en ajoutant 280 autres décès dus au COVID-19, pour un total de 1,5 million de personnes touchées et quelque 41500 décès , selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

09:05 DERNIÈRES DONNÉES EN ESPAGNE | Les communautés autonomes ont notifié au ministère de la Santé 12 662 nouveaux cas de COVID-19, 6 733 d’entre eux diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, et 126 décès supplémentaires sont dénombrés, jusqu’à 49 824, selon les données recueillies par le ministère.

08:55 NEW STRAIN | À partir de lundi prochain, les États-Unis exigeront que les voyageurs arrivant dans le pays sur des vols en provenance du Royaume-Uni présentent un test négatif effectué au cours des 72 dernières heures pour entrer dans le pays, comme l’ont rapporté les Centers for the Control and Prevention Maladies (CDC).

08:45 MESSAGE DE NOËL D’ALMEIDA | Le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a publié une vidéo en guise de voeux de Noël où il demande “l’avant-dernier de tous les efforts et sacrifices” pour vaincre la pandémie. “C’est un Noël spécial, le plus spécial, sans aucun doute, de notre histoire récente”, a déclaré Almeida.

Dans deux jours, la campagne de vaccination contre le coronavirus démarre en Espagne. Les premières personnes à recevoir les premières doses sont un homme âgé et un travailleur de la résidence Los Olmos à Guadalajara. Bonne nouvelle qui est assombrie par l’apparition des nouvelles variétés Covid au Royaume-Uni.