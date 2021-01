COVID-19 :

La Galice prévoit une tendance à la hausse des cas de covidie et une pression hospitalière accrue

La Galice a resserré les restrictions sur la mobilité, la capacité, le couvre-feu et les contacts personnels car les prévisions ne sont pas prometteuses, étant donné que la tendance à court terme du nombre de cas de covid-19 sera «à la hausse» et le nombre d’admissions dans les lits l’hospitalisation et les soins intensifs augmentent également.

En fait, la pression sur les soins de santé devrait suivre la même tendance à la hausse «dans les jours et semaines à venir».

Illa assure que les vaccins qui devraient arriver ce mardi aux Baléares le feront ce jeudi

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a assuré que les vaccins Pfizer contre le COVID-19 qui auraient dû arriver aux Baléares ce mardi le feront ce jeudi matin.

Cela a été annoncé ce mercredi lors de la conférence de presse à l’issue de la réunion du Conseil interterritorial de la santé, où il a souligné que 1.107.700 doses du vaccin ont été distribuées en Espagne, un chiffre qui n’inclut pas celles distribuées aux îles Baléares. , car ils arriveront demain matin, ni les doses de Moderna.

Les Asturies enregistrent 7 foyers dans les résidences, avec 61 positifs, et 15 décès la semaine dernière

Le ministère de la Santé a détecté sept flambées de coronavirus avec 61 nouveaux cas et 15 décès dans des centres d’hébergement pour personnes âgées du 5 au 11 janvier.

Les autorités sanitaires interviennent dans les résidences dès qu’une première contagion est détectée. En ce sens, au cours de la même période (du 5 au 11 janvier), des cas de covid-19 ont été confirmés dans 25 autres centres sur les 270 qui existent dans les Asturies.

La semaine dernière, 29 cas ont été enregistrés dans la résidence Los Canapés (Avilés), 10 dans la résidence Chalet Imperio (Langreo), 8 dans la résidence La Rosaleda (Oviedo), 5 dans le CPR Aurora Álvarez Montevil (Gijón), et 3 à FUNDOMA (Oviedo), à la résidence El NODO pour personnes âgées (Avilés) et à la résidence Nuestra Señora de Covadonga (Siero)

Le test COVID-19 de Seegene avec prélèvement d’échantillons de salive est maintenant disponible en Europe

SEOUL, Corée du Sud, 14 janvier 2021 / PRNewswire / – La société de biotechnologie sud-coréenne spécialisée dans le diagnostic moléculaire Seegene Inc. (KQ096530) a déclaré mardi qu’elle avait certifié CE-IVD l’application de test de salive pour le Le test Allplex (TM) SARS-CoV-2 et le test Allplex (TM) SARS-CoV-2 / FluA / FluB / RSV, et que les produits dotés de cette fonction sont déjà disponibles en Europe. Le nouvel ajout de la fonction de prélèvement d’échantillons de salive pour les professionnels de la santé en première ligne de la pandémie COVID-19.