COVID-19 :

Le PP d’Alicante demande la démission des maires vaccinés à El Verger et Els Poblets

Le PP de la province d’Alicante demande la démission des maires socialistes d’El Verger, Ximo Coll et Els Poblets, Carolina Vives, pour avoir été vaccinés avec les doses restantes du centre de santé de la première municipalité.

Le premier maire a prévenu sa femme, le maire d’Els Poblets, qu’il y avait sept surplus de vaccins dans le centre de santé local qu’il gère, critique le «populaire» dans un communiqué.

Dans le cas d’El Verger, les six conseillers qui composent l’opposition entre PP et Compromís ont signé une lettre obligeant à une session plénière extraordinaire dans un délai de 15 jours avec un seul point à l’ordre du jour: la demande de démission du maire par “Sauter les protocoles de vaccination et subir une blessure comparative avec le reste des voisins.”

Le gouvernement de Catalogne propose de tenir les élections catalanes le 30 mai

Le gouvernement a proposé ce vendredi aux partis catalans que les élections catalanes soient reportées au 30 mai, ont expliqué des sources bien informées à Europa Press.

C’est la dernière proposition que le vice-président de la Generalitat, Pere Aragonès, a lancée à la table du parti pour décider de maintenir ou de reporter les élections du 14 février, bien qu’il n’y ait toujours pas d’accord.

Au cours de la réunion, il a été démontré qu’il existe un consensus entre les parties pour reporter les élections mais la discussion se concentre sur la nouvelle date, puisque le CPS défend qu’elles soient en mars.

Les sources déjà mentionnées ont assuré qu’au cours de la réunion, les représentants JxCat et ERC se sont alignés sur le gouvernement et ont approuvé le report des élections après Pâques.

Cs, qui estime que la situation sanitaire n’aura pas beaucoup évolué en mars par rapport au 14 février, s’est également prononcée en faveur de placer la nouvelle date électorale en mai ou juin.

Pour leur part, les comuns ont défendu que ce soit en mai et qu’une date précise soit convenue car ils considèrent que c’est le scénario le plus sûr, car il y aura un plus grand volume de vaccination au sein de la population.

Les experts qui conseillent le ministère des Sciences insistent sur le fait que la PCR est le test Covid le plus sensible

Le Groupe de travail multidisciplinaire (GTM), qui conseille le ministère de la Science et de l’Innovation et soutient le gouvernement dans les questions scientifiques liées au Covid-19 et à ses conséquences futures, a insisté sur le fait que la PCR est le test le plus «sensible» à détecter le coronavirus.

Et le niveau élevé de transmission du virus SRAS-CoV-2 a montré l’importance de disposer de tests de diagnostic rapides, sensibles et spécifiques permettant d’identifier les personnes infectées, ainsi que celles qui ont déjà souffert de l’infection et produit une protection immunitaire.

Castilla y León avance la touche qui reste à 20h00 et décrète la fermeture du périmètre dans toutes les provinces

La Junta de Castilla y León a décidé d’avancer le couvre-feu à 20h00, de confiner toutes les provinces sur le périmètre et de limiter les réunions à domicile à quatre personnes comme mesures pour tenter d’atténuer le niveau de contagion de cette troisième vague de Covid-19 qui il a conduit à une situation d ‘”extrême gravité”.

Cela a été annoncé par le vice-président du bureau, Francisco Igea, qui a détaillé les mesures convenues après avoir informé les différents groupes parlementaires de sa décision jeudi après-midi et ce matin aux maires et présidents de la députation afin de homogénéiser toutes les actions et compter sur leur collaboration dans leur mise en œuvre.

Le maire de Rafelbuñol (Valence) s’excuse d’avoir été vacciné contre le covid: “Je pensais que cela avait contribué à donner un sentiment de confiance”

Le maire de Rafelbuñol Valencia), le socialiste Fran López, s’est excusé pour avoir été vacciné contre le coronavirus le 27 décembre et a expliqué qu’ils avaient proposé de lui donner une dose lors de son premier jour de vaccination à la résidence pour personnes âgées de la ville. et il a accepté parce qu’il pensait que cela «contribuait à donner un sentiment de confiance, de tranquillité et de sécurité aux citoyens».

Madrid avance le couvre-feu à 23h00 et la fermeture de l’hôtellerie à 22h00

La Communauté de Madrid avancera le couvre-feu dès lundi à 23 heures et le restera jusqu’à 6 heures, et les établissements d’accueil doivent fermer à 22 heures.

Cela a été annoncé par le vice-ministre de la Santé publique et du plan Covid-19, Antonio Zapatero, lors de la conférence de presse pour rendre compte de la situation épidémiologique et du bien-être due au coronavirus, en collaboration avec la directrice générale de la santé publique, Elena Andradas, dans laquelle L’imposition de restrictions dans de nouvelles zones de santé de base a également été annoncée.

Zapatero a mis en évidence la tendance à la hausse des infections, avec une incidence cumulée à 14 jours de 636,1 cas pour 100 000 habitants.

Aragon borde les trois capitales et six autres localités sur le périmètre

Le gouvernement d’Aragon a annoncé le confinement du périmètre des trois capitales provinciales, Saragosse, Huesca et Teruel, et de six autres villes – Calatayud, Ejea, Tarazona, Alcañiz, Cuarte de Huerva et Utebo – pour empêcher la propagation du coronavirus contre le augmentation des cas enregistrés par la région. Avec cette mesure, qui entrera en vigueur demain, deux Aragonais sur trois auront une mobilité limitée vers leur commune.

De plus, les réunions ne peuvent être que de quatre personnes dans n’importe quel espace, public ou privé, à moins qu’elles ne cohabitent, et que le couvre-feu commence tôt, de 23h00 à 22h00.

De même, les entreprises non essentielles doivent fermer à 18h00 le week-end, à l’exception de celles pour les activités culturelles et sportives, tandis que du jeudi au lundi, elles continueront avec la limite de temps à 20h00. Des contrôles de capacité seront effectués dans les centres commerciaux pour éviter les foules.

Les Cs de Valence rejettent les “abus de pouvoir” des maires socialistes déjà vaccinés

Ciudadanos rejette «l’abus de pouvoir» des maires socialistes qui ont déjà été vaccinés alors qu’ils ne sont pas un groupe prioritaire, comme le mariage d’El Verger et d’Els Poblets (Alicante), Ximo Coll et Carolina Vives, et celui de Rafelbunyol (Valence), Fran López.

Ce jeudi, le ministère de la Santé a ouvert des enquêtes dans les départements de la santé de Dénia et Torrevieja (Alicante) – tous deux gérés de manière privée – pour clarifier les raisons pour lesquelles des personnes qui n’étaient pas incluses dans les groupes établis auraient été vaccinées. . “Aucune modification du plan de vaccination ne sera autorisée”, a souligné la ministre, la socialiste Ana Barceló.

Le gouvernement basque envisage d’avancer un couvre-feu à 18h00 ou 20h00 pour éviter l’emprisonnement total

Le porte-parole du gouvernement basque et ministre de la Culture et de la Politique linguistique, Bingen Zupiria, a assuré ce vendredi que les mesures qui ont été appliquées au Pays basque pour arrêter l’avancée du coronavirus “sont très dures”, bien qu’il ait averti qu’elles pourraient encore être prises Plus de mesures avant d’arriver à un éventuel confinement total à domicile, comme la possibilité d ‘«établir à huit ou six» l’après-midi la limitation de pouvoir être dans la rue.

Dans un entretien avec Naiz Irratia, recueilli par Europa Press, Zupiria a rappelé que le Lehendakari, Iñigo Urkullu, avait déjà demandé «deux ou trois fois» au Premier ministre, Pedro Sánchez, la possibilité de modifier le couvre-feu.

Le monastère demande de fermer l’aéroport de Barajas aux touristes d’Amérique latine en raison de la nouvelle souche du Brésil

Le porte-parole de Vox à l’Assemblée de Madrid, Monastère de Rocío, a demandé ce vendredi que l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas soit fermé aux touristes d’Amérique latine en raison de la nouvelle variante du Covid-19 au Brésil.

«Il y a un an, j’ai demandé que Barajas soit fermé aux touristes chinois … Ils m’ont insulté. Aujourd’hui, je demande de contrôler l’accès des vols en provenance d’Amérique latine en raison de la nouvelle souche brésilienne. Écoutez! “, A écrit Monasterio via son compte Twitter accompagné d’une nouvelle que” le Royaume-Uni vetoes voyagent d’Amérique latine en raison de la nouvelle souche brésilienne ».

Les cas de Covid-19 en Navarre continuent d’augmenter avec 226 ce jeudi et le taux de positivité s’établit à 7,9%

Les cas de Covid-19 continuent d’augmenter en Navarre, où 226 nouvelles infections ont été enregistrées ce jeudi, selon des données provisoires fournies par le gouvernement régional.

Hier, 2 861 tests ont été réalisés dans la Communauté autonome, entre PCR et antigènes, et le taux de positivité était de 7,9%.

De cette manière, les cas de Covid-19 continuent d’augmenter en Navarre. La veille, il y avait 213 nouvelles infections et un taux de 7,9%, tandis que mardi il y avait 195 cas et un taux de positivité de 8%.

Castellón suspend ses festivités jusqu’au mois de mai, y compris le carnaval

La mairie de Castellón a suspendu pour la deuxième année consécutive les principaux festivals de la ville, ceux de La Magdalena, et le calendrier des fêtes jusqu’au mois de mai “par prudence compte tenu de l’évolution du covid-19” dans la ville, ce qui ajoute ainsi à la décision de Valence de reporter à nouveau les Fallas à cause de la pandémie. La suspension affecte les festivités de la Magdalena, qui étaient programmées du 6 au 12 mars, et le carnaval, ainsi que l’événement touristique “Escala a Castelló”, qui ne peut pas avoir lieu à Pâques.

Pas d’accord pour prolonger l’ERTE au-delà du 31 janvier

Le gouvernement, les syndicats et les employeurs ont clôturé la réunion ce jeudi sans parvenir à un accord de dialogue social pour prolonger les dossiers de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) au-delà du 31 janvier, date à laquelle la prorogation actuelle expire.

Selon des sources du dialogue social à Europa Press, l’exécutif a présenté une nouvelle proposition à discuter avec les partenaires sociaux. La négociation se poursuivra pendant les prochains jours, bien qu’il n’y ait pas de date prévue pour la tenue d’une nouvelle réunion.

La Galice fait état de cinq décès dus au covid-19 et porte le nombre total de victimes à 1485

Le ministère de la Santé a notifié ce jeudi cinq autres décès liés au covid-19 en Galice, portant le nombre total de victimes de la pandémie à 1485.

Plus précisément, la mort d’une femme de 84 ans et d’un homme de 61 ans a été signalée à l’hôpital Ferrol, d’une femme de 88 ans à la clinique de Santiago et d’un homme de 86 ans qui était à l’hôpital de Ourense.

Par ailleurs, s’agissant des centres d’hébergement pour personnes âgées, Sanidade a notifié le décès d’un homme de 79 ans qui est usager de la résidence A Pastoriza à Lugo.

La France avance le couvre-feu dans tout le pays pour arrêter la contagion de la nouvelle souche

Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé ce jeudi que le couvre-feu avait été avancé à 18 heures dans tout le pays pour tenter d’arrêter la transmission de la nouvelle souche de coronavirus dans le pays.

La mesure sera imposée à partir de ce samedi et durera 15 jours, comme l’a expliqué le président lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a toutefois précisé que “la plus haute priorité pour sortir de cette crise est l’utilisation du vaccin”. .