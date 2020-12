COVID-19 :

09:25 VACCINATION EN GALICE | La Galice recevra lundi prochain la deuxième livraison de vaccins avec environ 18 000 doses qui, toutefois, ne pourront être utilisées que mardi en raison des délais de décongélation et donc d’être fournis.

09:15 TEST PHARMACIES MADRID | Le vice-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19 de la Communauté de Madrid, Antonio Zapatero, a déclaré que ne pas avoir encore autorisé la réalisation de tests antigéniques dans les pharmacies “fait perdre du temps d’une manière qui n’est pas entièrement justifiée”.

09:05 VACCINATION AUX ÉTATS-UNIS | Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont rapporté que plus d’un million de personnes ont été vaccinées contre le coronavirus aux États-Unis.

08h55 VACCINATION AU PAYS BASQUE | Le Pays basque recevra ce dimanche un envoi symbolique de 405 vaccins partiellement préparés pour l’administration et qui serviront à vacciner les personnes admises dans les centres d’hébergement, qui seront suivis de 16 000 doses hebdomadaires.

08:45 NOUVELLES SOUCHES EN ESPAGNE | Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a indiqué que les autorités sanitaires espagnoles n’ont aucun “dossier” sur aucun cas lié aux nouvelles souches de coronavirus détectées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

08:35 COLOMBIE DES DONNÉES | La Colombie a établi un nouveau record de cas quotidiens avec 14233 nouvelles infections à coronavirus en 24 heures par jour au cours desquelles elle a dépassé 41000 décès dus à la maladie, selon le ministère colombien de la Santé.

08h25 VACCINATION A MADRID | La Communauté de Madrid commencera la vaccination contre Covid-19 le dimanche 27 décembre, avec les 1 200 vaccins qu’elle recevra le même jour, et le lendemain elle recevra 48 750 doses.

08:15 NOUVELLES MESURES DANS LES ÎLES CANARIES | Le Conseil des gouverneurs a approuvé un nouveau décret qui établit trois niveaux d’alerte pour regrouper les mesures restrictives déjà approuvées et en vigueur pour contenir la propagation de l’infection causée par le covid-19 dans l’archipel et qui sera appliquée dans chaque île en fonction de son niveau d’alerte.

08:05 VACCINATION EN ARGENTINE | Le ministère de la Santé d’Argentine a approuvé l’utilisation «d’urgence» du vaccin contre COVID-19 Spoutnik V, développé par la Russie, comme annoncé par le portefeuille lui-même via son compte Twitter.

07:55 NOËL ET NUIT DE NOËL À MADRID | Le vice-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19 de la Communauté de Madrid, Antonio Zapatero, a appelé à une “prudence maximale” de la population de Madrid face à la veille de Noël et aux célébrations de Noël, et a souligné que “nous devons nous conformer aux normes d’hygiène -salubrité de manière approfondie ».

07:45 DEMANDE ILLA | Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a demandé aux Espagnols de célébrer les fêtes de Noël «chez eux» et uniquement accompagnés de «la famille la plus proche», dans le but d’éviter les contacts sociaux et, ainsi, d’essayer d’empêcher une augmentation de Infections au COVID-19.

La vaccination tant attendue contre le coronavirus arrive en Espagne ce dimanche. La première personne à recevoir la première dose sera un homme âgé d’une résidence à Guadalajara. Bonne nouvelle mais éclipsée par de nouvelles souches au Royaume-Uni pour lesquelles on ne sait pas si les vaccins seront efficaces contre elles. Ils sont beaucoup plus contagieux et, pour le moment, le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, a assuré qu’il n’y avait aucune preuve de son arrivée dans notre pays.