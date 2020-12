COVID-19 :

17h00 AFRIQUE DU SUD | L’Afrique du Sud, pays du continent africain le plus touché par la pandémie, recevra le premier envoi de vaccins vers le deuxième trimestre 2021 après avoir accepté le premier versement initial, comme annoncé ce samedi par le ministère de la Santé.

Le gouvernement recevra l’expédition des vaccins dans le cadre de l’initiative internationale Covax de l’Organisation mondiale de la santé, après que l’ONG Fonds de solidarité a effectué une première dépense de 22 millions d’euros. Cet envoi servira à vacciner dix pour cent de la population. Le total des vaccins nécessaires pourrait coûter plus de 100 millions d’euros.

16:35 CANTABRE | Le nombre de cas actifs de coronavirus parmi les usagers des maisons de retraite en Cantabrie s’élève aujourd’hui à 281, soit près de trois fois plus qu’il y a un mois, alors qu’il y en avait 98. A ces 281 cas parmi les résidents, il faut ajouter 94 autres parmi ses professionnels, représentant un total de 375. C’est ce que révèlent les données publiées par l’Institut cantabrique des services sociaux (ICASS), consultées par Europa Press et mises à jour jusqu’en début d’après-midi.

16:15 ILES CANARIES | Le ministère de la Santé du Gouvernement des Canaries a notifié provisoirement ce samedi 152 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés au cours des dernières 24 heures, dont 133 sur l’île de Tenerife, ce qui porte le total des cas cumulés à 21902.

15:18 ASTURIAS | Le ministère de la Santé de la Principauté des Asturies a confirmé la détection de 176 nouveaux cas de coronavirus dans les 24 heures de ce vendredi 4 décembre.

15:15 ASTURIES | La Principauté a avancé, avant de fournir les données relatives aux hospitalisations et décès, que ce vendredi 4 943 tests ont été réalisés et que le taux de positivité s’établit à 5,10%, selon les critères établis par le ministère de la Santé.

15:12 NAVARRE | La Navarre a détecté hier 101 nouveaux cas positifs d’infection au COVID-19, selon les données fournies par l’Institut de la santé publique et du travail de Navarre (ISPLN), après avoir effectué 1675 tests dans le système de santé publique (1007 PCR et 668 tests de antigènes), avec 6% de positifs.

15:09 COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | La Communauté valencienne a établi la restriction de la mobilité nocturne à 1 h 30 et une limite de dix membres de la famille ou «personnes proches» lors des réunions à titre de mesures exceptionnelles pour certaines dates de Noël désignées, bien que le reste des jours et jusqu’au 15 janvier le couvre-feu et les limites des rencontres sociales actuellement en vigueur seront étendus.

15:03 ILES CANARIES | Ténérife présentera dans la nuit de ce samedi le couvre-feu de 23h00 à 6h00 que le Conseil des gouverneurs des îles Canaries a dû adopter en raison de l’aggravation de la situation épidémiologique sur l’île et qui durera une semaine.

14:05 CASTILLA ET LÉON | Castilla y León a un total de 129.944 positifs pour le coronavirus, 568 d’entre eux nouveaux, 31 nouveaux décès (26 d’entre eux dans les hôpitaux et cinq dans les résidences) et 185 autres sorties, selon les données fournies par le ministère de la Santé et recueillies par Europa Press .

14:03 ANDALOUSIE | Les 30 décès sont le deuxième chiffre le plus bas de la semaine après que 26 décès aient été enregistrés lundi, mardi 80, mercredi 87, jeudi 69 et vendredi 40.

13,50 ANDALOUSIE | L’Andalousie ajoute 1312 cas de coronavirus Covid-19 ce samedi 5 décembre, 26 de moins que la veille et 578 de moins que samedi dernier, selon les données du ministère de la Santé et de la Famille, qui dénombre 30 décès, dix de moins que le veille et 44 il y a moins de sept jours.

12:10 GALICIA | La Galice a ajouté 337 nouveaux positifs pour le coronavirus en une journée, ce qui implique un rebond de 47 par rapport à ceux de la veille. Cependant, la pression hospitalière continue de baisser et le nombre total de patients hospitalisés est tombé sous la barre des 400.

12:05 CATALOGNE | Les centres fermés sont l’Escola Santa Margarida-ZER Alt Berguedà de Gòsol, la Llar d’infants La Cadireta de El Bruc, l’Atlètic Terrassa Hockey Club de Terrassa (Barcelone) et l’Escola El Roser – ZER Alt Segrià de Torre-serona ( Lleida), qui représentent 0,08% du total des centres de Catalogne. Au total, 20 037 personnes appartiennent à la communauté éducative en quarantaine: 19 024 étudiants, 985 enseignants et personnels internes et 28 travailleurs externes.

11:58 CATALOGNE | La Catalogne a enregistré 348404 cas confirmés de coronavirus accumulés jusqu’à ce samedi -316580 avec un test PCR ou un test d’antigène-, 1357 de plus que dans le décompte de vendredi, a informé le ministère de la Santé de la Generalitat via son site internet.

11h00 LA RIOJA | La Rioja a notifié deux nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon les dernières données fournies par le gouvernement de La Rioja. De son côté, les cas actifs restent à 754 (le même chiffre qu’hier) et la pression hospitalière a baissé dans le service, bien qu’il y ait une nouvelle admission aux soins intensifs de Riojan (jusqu’à 29 personnes).

10:36 ALLEMAGNE | La nouvelle pandémie de coronavirus qui a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan a laissé 23318 nouveaux cas et 483 décès en Allemagne au cours des dernières 24 heures, contre 23449 infections et 432 décès la veille, selon les données publiées ce samedi par le Institut Robert Koch (RKI), l’agence gouvernementale allemande pour le contrôle des maladies infectieuses.

10:31 RUSSIE | La Russie a enregistré un total de 28782 nouveaux positifs pour le coronavirus, ce qui représente un nouveau maximum quotidien de victimes quotidiennes pour le pays, et plus de 500 décès au cours des dernières 24 heures, comme le rapporte ce samedi le centre opérationnel national de lutte. contre la maladie. Le nombre cumulé de cas, qui est déjà de 2 431 731, représente une augmentation de 1,2% par rapport à la veille.

10:20 “VACCIN SÉCURITAIRE” | La directrice de l’Institut de santé Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti, s’inquiète car le «bruit» généré autour du vaccin covid-19 a su instiller la peur de le mettre, alors elle lance ce message simple mais fort: “Personne ne se verra proposer un vaccin dangereux.”

10 h 15 VACCIN MODERNE | La société Moderna a annoncé qu’elle s’attend à avoir entre “entre 100 et 125 millions de doses dans le monde” de son vaccin contre le COVID-19 “au premier trimestre 2021”, dont “85-100 millions” seront destinés aux Etats United et “15-25 millions” pour le reste du monde.

10 h 10 VACCIN MODERNE | Le vaccin de Moderna – l’un des plus avancés à ce jour et qui a montré une efficacité de 94% – est capable de générer une immunité contre le coronavirus supérieur à celui d’une véritable infection. Des chercheurs de l’Institut américain des allergies et des maladies infectieuses, qui ont contribué au développement du médicament avec Moderna, ont étudié la réponse immunitaire dans un groupe de 34 participants —Jeunes, adultes et seniors— dès la première étape de l’essai clinique.

10h06 VACCINÉ EN JUIN | Entre 15 et 20 millions d’Espagnols, la moitié de la population, pourraient être vaccinés en juin grâce aux premières doses qui devraient commencer à arriver en Espagne début janvier, tandis que l’incidence de la pandémie continue de baisser, avec 231 cas par tous les 100 000 habitants au cours des quatorze derniers jours.

10:03 NAVARRE | Tout au long de la semaine, la Communauté autonome a maintenu une tendance en dessous de la centaine de cas, sauf mercredi dernier, où 116 infections ont été détectées. Ainsi, 67 cas ont été enregistrés lundi, mardi 65, mercredi 116, jeudi 82 et hier vendredi 99.