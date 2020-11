COVID-19 :

08h30 MADRID | Les zones de base où l’entrée et la sortie continueront d’être interdites, sauf pour des raisons justifiées, telles que le travail, sont Vicalvaro-Artilleros (Vicálvaro), La Elipa (ville linéaire), Guzmán el Bueno (Chamberí) et Daroca (ville linéaire), à ​​Madrid. capitale.

En dehors de la capitale se trouvent Cuzco, Alicante et Castilla la nueva (Fuenlabrada); La Moraleja (Alcobendas); Sierra de Guadarrama, Collado Villalba Pueblo et Collado Villalba Estación (Collado Villalba); Moralzarzal (Moralzarzal); Alpedrete et Galapagar.

El Boalo-Cerceda-Matalpino continue également avec des restrictions dans la zone de base de Manzanares El Real; les municipalités de Colmenar de Oreja, Chinchón et Villaconejos dans la zone de base de Colmenar de Oreja; et les municipalités de San Martín de Valdeiglesias et Pelayos de la Presa dans la zone principale de San Martín de Valdeiglesias.

08:15 MADRID | Les zones de base qui à ce jour restent sans limitations de mobilité se trouvent dans la capitale Madrid: Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra et Numancia (Puente de Vallecas), Pavones et Vandel (Moratalaz) et Infanta Mercedes (Tetuán).

San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón) n’aura également plus de restrictions; Cerro del Aire et Valle de la Oliva à (Majadahonda); Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo); Morata de Tajuña et Villarejo de Salvanés,

08h00 MADRID | La Communauté de Madrid lève ce lundi les restrictions dans 13 zones de santé de base, mais imposera des limitations dans la zone de base de Barcelone (Móstoles) et les maintiendra dans 17 autres zones, où il continuera à être interdit d’entrer ou de sortir sauf dans des cas justifiés, comme aller au travail.

Une nouvelle semaine commence marquée par le premier week-end de Noël. Le Black Friday a fait remplir de monde les rues des principales villes d’Espagne, s’effondrant en particulier Barcelone et Madrid. Certaines images qui s’inquiètent de la possibilité d’augmenter les infections. La vérité est que nous améliorons les chiffres au niveau national depuis des jours et que les mesures les plus restrictives prises sont levées.