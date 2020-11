COVID-19 :

08:24 NOËL | Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a de nouveau présidé la réunion hebdomadaire avec les communautés que certaines d’entre elles ont déjà soulevées leurs propositions pour les vacances et d’autres le feront dans les prochains jours, afin que mercredi prochain elles puissent atteindre un consensus.

08:20 NOËL | Le ministère de la Santé et les communautés autonomes ont été convoqués la semaine prochaine pour rechercher un consensus sur le plan de recommandations de santé publique pour Noël, même si ce seront eux qui adopteront les mesures en fonction de leur situation épidémiologique.

08:10 MASQUES | En outre, Darias a signalé qu’environ 7,8 millions de masques seront donnés aux personnes les plus vulnérables, via Cáritas. Croix-Rouge et Cermi. “Sans l’engagement de ces organisations, rien ne serait pareil”, s’est-il dit.

08:00 MASQUES | La ministre de la Politique territoriale, Carolina Darias, a indiqué que dans les prochains jours, 15 millions de masques seront distribués aux municipalités. Cette distribution se fera par l’intermédiaire de la Fédération espagnole des municipalités et provinces et des ONG et s’ajoute à celle effectuée entre les mois de mai et novembre.

Le coronavirus continue de focaliser l’actualité en Espagne. Les données sont toujours désastreuses, même si une légère amélioration a été enregistrée au cours des dernières 24 heures. L’une des plus grandes préoccupations de nos jours est ce qui se passera à Noël. Les communautés autonomes ont rencontré le ministère de la Santé mais ont été convoquées la semaine prochaine pour rechercher un consensus sur les mesures.