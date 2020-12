COVID-19 :

09h25 PREMIER CAS DE NOUVELLE SOUCHE EN FRANCE | Vendredi, le ministère français de la Santé a enregistré plus de 20000 nouvelles infections au COVID-19, dont la première de la nouvelle souche britannique considérée comme la plus contagieuse. L’homme est arrivé des îles et se trouvait dans la ville de Tours, dans l’hôpital de laquelle il a été testé positif le 21 décembre.

09:15 LE VACCIN EST DÉJÀ AU GUADALAJARA | Ce sera dimanche à 8h30 que les premiers Espagnols recevront le vaccin: une personne âgée et un travailleur de la maison de retraite Los Olmos, dans la capitale Guadalajara.

09:05 LE VACCIN EST DÉJÀ AU GUADALAJARA | Il a passé la nuit dans ces installations et à la première heure du matin, vers 7h30, il est arrivé dans un centre logistique de Guadalajara, d’où l’on s’attend à ce que des doses du vaccin soient distribuées dans d’autres régions d’Espagne.

08:55 LE VACCIN EST DÉJÀ AU GUADALAJARA | Des sources du système de sécurité ont indiqué que c’était hier qu’un premier camion, pas trop lourd, a traversé la frontière et, escorté par la Garde civile, s’est rendu au siège de l’Institut armé de Lerma, à Burgos.

08:45 LE VACCIN EST DÉJÀ AU GUADALAJARA | Les premières doses du vaccin contre le coronavirus sont retrouvées à partir de 7h30 dans un centre logistique de Guadalajara après avoir passé la nuit au siège de la Garde civile à Lerma (Burgos).

Le vaccin est déjà à Guadalajara, prêt pour ses premières doses à administrer demain à un homme âgé et à un travailleur dans une résidence de la ville de Castille-La Mancha. L’antidote tant attendu arrive à un moment critique, puisque plusieurs communautés autonomes enregistrent des pics inquiétants. Et on ne sait toujours pas si les mesures de vacances ont fonctionné ou si nous nous dirigeons vers une troisième vague.