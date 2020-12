COVID-19 :

08:32 De nouvelles restrictions en Andalousie? | Aujourd’hui, de nouvelles restrictions pourraient être annoncées en Andalousie en raison du rebond des cas de coronavirus. Le président du conseil, Juanma Moreno, préside aujourd’hui une réunion du Comité consultatif sur les alertes de santé publique à fort impact, son comité d’experts, pour analyser la situation, bien que des développements importants soient pour l’instant exclus.

08:22 Message de Von der Leyen | Le président de la Commission européenne a triomphé et convaincu que la vaccination est la première étape pour mettre fin à la pandémie. Ursula von der Leyen a écrit un tweet assurant que «bientôt nous aurons assez de doses pour nous tous» et avouant qu’il est enthousiasmé par cette journée historique: «Aujourd’hui, les premiers Européens sont vaccinés contre le COVID-19. Je suis ému de voir des gens se faire vacciner dans tous les coins de l’UE. De Madrid à Paris, d’Athènes à Riga ».

Aujourd’hui, les premiers Européens se font vacciner contre le # COVID19. Je suis touché de voir des gens prendre le vaccin partout dans l’UE. De Madrid à Paris, d’Athènes à Riga. Premièrement, nous protégeons les plus vulnérables. Bientôt, nous aurons assez de doses pour nous tous. #EUvaccinationdays pic.twitter.com/51qUo9yKzI – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 27 décembre 2020

08:13 L’UE espère vacciner toute la population | La vaccination contre le coronavirus a a commencé dans l’Union européenne avec le vaccin Pfizer. Il n’y en a pas assez pour toute la population, mais d’autres vaccins seront autorisés et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a donc assuré qu’il y aurait des vaccins pour immuniser toute la population.

08:04 Les vaccins que recevra l’Espagne | L’Espagne recevra un total de 4591275 doses de vaccin contre le coronavirus de Pfizer. Les envois seront effectués tous les lundis – sauf ce premier qui a été retardé au mardi – pendant 12 semaines. Chaque semaine, donc, une moyenne de 350 000 doses qui seront distribués aux communautés autonomes.

07:56 La déclaration de Pfizer | La société pharmaceutique américaine a expliqué dans un communiqué que le retard dans la livraison du vaccin du coronavirus affecte huit pays européens, parmi lesquels l’Espagne, et cela est «dû à un problème dans le processus de chargement et d’expédition». “La situation est déjà réglée, même si la prochaine livraison de vaccins sera retardée de quelques heures et arrivera en Espagne le mardi 29 décembre, pour la poursuite de la vaccination sur tout le territoire national”, ont-ils assuré.

07:50 L’arrivée du deuxième lot du vaccin est retardée | Hier, l’Espagne a commencé la vaccination contre le coronavirus avec les premières doses. Ce lundi, on s’attendait à ce que d’autres arrivent, le premier gros envoi, mais Pfizer Espagne a signalé qu’il sera retardé à mardi en raison d’un “incident logistique” en l’usine Puurs (Belgique) qui a déjà été résolu.

L’Espagne et toute l’Europe ont commencé hier de manière symbolique – en raison de la faible quantité de doses – la campagne de vaccination contre le coronavirus. Les premiers chanceux à le recevoir ont été Araceli et Mónica, une femme âgée vivant dans la résidence Los Olmos à Guadalajara et une assistante sanitaire du même centre pour personnes âgées. Le vaccin est déjà là, donc le début de la fin de la pandémie commence. Aujourd’hui, le premier gros envoi de vaccins devait arriver, mais Pfizer l’a reporté à mardi en raison d’un “incident logistique”.