COVID-19 :

11h15 Galice Les positifs pour le coronavirus détectés en 24 heures en Galice sont retombés à 355, ce qui représente une baisse de 71 par rapport à ceux notifiés il y a un jour. Cependant, des reprises ont été enregistrées dans la zone de santé de Lugo-A Mariña-Monforte, à Pontevedra-O Salnés et, bien que dans une moindre mesure, dans la région d’Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras.

Plus précisément, selon la partie de ce samedi sur le site internet du ministère de la Santé, avec des données collectées jusqu’à 18h00 vendredi, 17 nouvelles infections à covid-19 ont été détectées dans toute la province d’Ourense en une journée. Cela implique un petit rebond de deux par rapport à 15 la veille, mais qui le maintient comme la zone de santé la moins touchée.

11:14 Valence La Conselleria de Sanidad Universal de la Communauté valencienne interviendra dans une maison de retraite médicalisée de la ville valencienne de Benirredrà après avoir enregistré une flambée de 94 cas positifs, parmi des résidents et des travailleurs, et six décès.

Cela a été confirmé par des sources de ce département, qui prépare le dossier pour procéder à l’intervention dans le centre et qu’il est sous surveillance active du contrôle sanitaire.

11h12 Cantabrie Le gouvernement cantabrique a notifié ce vendredi un nouveau décès de coronavirus et 128 nouveaux cas (29 de plus que la veille), bien que le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser et celui de celles admises à l’Unité de Soins intensifs (ICU).

Plus précisément, il y en a 158 admis, soit sept de moins qu’hier, et 28 d’entre eux sont aux soins intensifs. De cette manière, le taux d’occupation des hôpitaux des patients Covid tombe à 10,9% et le taux d’occupation des soins intensifs se poursuit à 25,7%.

11h09 Messe pour les agents de santé L’illustre Collège officiel des médecins de Madrid (ICOMEM) rendra hommage aux agents de santé décédés des suites de Covid-19 à 20h00 avec une messe dans la cathédrale de Santa María la Real de la Almudena.

Comme l’a rapporté l’ICOMEM, l’événement réunira la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ainsi que le maire de la capitale, José Luis Martínez-Almeida, ainsi que le ministre régional de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, et les sous-conseillers de l’assistance sanitaire et de la santé publique, Juan González Armengol et Antonio Zapatero.

11h03 Résidences La maison de retraite de la ville valencienne de Benirredrá sera sous surveillance active du ministère de la Santé après que 94 cas positifs de coronavirus et le décès de six détenus ont été enregistrés dans ces établissements .

10h42 Catalogne La Generalitat a enregistré 339177 cas confirmés de coronavirus accumulés jusqu’à ce samedi -307760 avec un test PCR ou un test d’antigène-, 1546 de plus que dans le décompte de vendredi, a rapporté le ministère de la Santé de la Generalitat leur site Web.

Le bilan total des décès s’élève à 15 797, soit 61 de plus que ceux enregistrés vendredi: 9 750 en hôpital ou centre social de santé, 4 322 à domicile, 943 à domicile et 782 non classables faute d’informations. Concernant les patients actuellement admis, le chiffre est de 1 655, ce qui représente une diminution de 93 par rapport au dernier décompte.

10:16 Vaccin Pfizer Comme le rapporte le Wall Street Journal, la compagnie aérienne américaine United Airlines aurait commencé à distribuer des vaccins Pfizer contre Covid avant l’approbation éventuelle des autorités sanitaires américaines. De cette façon, on gagnerait du temps dans la distribution et permettrait d’atteindre la population dans un laps de temps plus court. Les vols charters de United auraient reçu le feu vert pour transporter plus de quantités de neige carbonique que ce qui est autorisé, car il est essentiel que le vaccin reste stable à très basse température pour une bonne conservation.

10h08 Des négationnistes professionnels des hôpitaux catalans et de l’Association médicale de Barcelone (Comb) ont montré leur inconfort et leur impuissance face au mouvement négationniste manifesté lors de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Le secrétaire du Peigne, Gustavo Tolchinsky, a accusé le mouvement de “frivolité” et s’est demandé s’il pouvait y avoir des gens qui feraient ces affirmations après avoir subi l’impact de la pandémie.

10h07 Amendes La police municipale de Pampelune, dans son dispositif conjoint avec la police forale pour contrôler le respect des restrictions dues à Covid-19, a déposé un total de 54 plaintes hier.

Parmi eux, 26 ont été réalisés pour ne pas porter de masque, 12 pour fabriquer une bouteille et sept pour circuler entre 23h00 et 6h00, correspondant au couvre-feu, a rapporté la police sur son profil Twitter.

9:59 Navarra. La communauté Foral a enregistré hier 104 cas positifs de Covid-19, ce qui représente une diminution par rapport aux 162 infections détectées la veille.

Au total, 2 688 tests ont été effectués hier, entre les tests PCR et antigéniques, ce qui donne un taux de positivité de 3,9%, selon les données provisoires du gouvernement de Navarre.

09h47 Déchets Biosanitaires La Garde Civile a ouvert une enquête sur une société appartenant à un holding international américain dont le siège social européen est à Londres, pour mauvaise gestion des déchets sanitaires Covid-19, qui a abouti à l’arrestation de 20 personnes .

Comme l’explique la Garde civile ce samedi à travers un communiqué, l’entreprise a réduit ses coûts d’emballage, de manutention et d’équipement de protection, avec le risque accru de dispersion du virus que cela implique.

L’opération «Ribio» s’est concentrée sur le siège social en Catalogne, la Communauté valencienne, les îles Baléares et Madrid, ainsi que sur le siège au Portugal.

09h38 Madrid La capitale vit son premier week-end de Noël marqué par le coronavirus. Avec l’éclairage des lumières déjà allumé, vous pouvez maintenant visiter la crèche de la mairie de Madrid et le spectacle «Prix à Noël», au Théâtre Circo Price.

Circo Price se transforme en immense magasin de jouets dans son spectacle de Noël «Le retour de la comète». Les artistes de cirque et les danseurs donnent vie à cette histoire mettant en vedette Comet, l’héroïne la plus particulière de toutes les galaxies, et Millán, un garçon “extraverti et très courageux” qui a besoin d’aide pour résoudre un mystère.

09h00 Burgos Plus d’une centaine d’hôteliers de Burgos vont protester ce samedi contre les restrictions à l’ouverture de leurs entreprises décrétées par la Junta de Castilla y León le 3 novembre. La situation est intenable, ces professionnels ont donc décidé de protester en ouvrant les portes de leurs locaux dans deux créneaux horaires. Il faut se rappeler que, parmi les restrictions édictées par Mañueco, figure la fermeture de toute l’industrie hôtelière, à l’exception de celles qui ont un service à domicile.

08:41 Allemagne La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a laissé 21.695 nouveaux cas et 379 décès en Allemagne au cours des dernières 24 heures, contre 22.800 infections et 426 décès la veille, selon le bilan publié ce samedi par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale en charge de la surveillance des maladies infectieuses.

08:26 Inde Le pays accumule 9 351 109 cas de coronavirus, après avoir enregistré 41 322 nouveaux positifs au cours des dernières 24 heures, dont 8 759 969 correspondent à des patients qui ont réussi à vaincre la maladie.

Le ministère indien de la Santé a confirmé ce samedi que 41 452 patients étaient sortis de l’hôpital le dernier jour, avec un taux de guérison de 93,68%.

D’autre part, 485 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie également au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de morts à 1 360 200.

08h02 Brésil Le record de décès par coronavirus dans le pays s’élève à 511 personnes au cours des dernières 24 heures. Les infections ont augmenté dans 33 000 autres cas. Mais la situation qui inquiète le plus les autorités brésiliennes en ce moment est la pénurie de lits de soins intensifs dans les hôpitaux de Rio de Janeiro. Selon Globo, 94% des unités de soins intensifs sont occupées par des patients atteints de coronavirus dans le secteur public. Dans le secteur privé, le taux d’occupation est légèrement inférieur et ce vendredi matin s’élevait à 90%.

08h00 Andorre Le ministère de la Santé estime qu’entre 20 et 25% de la population andorrane a passé le Covid-19, selon le détenteur du portefeuille, Joan Martínez Benazet, lors d’une apparition publique pour rendre compte de la situation de la pandémie en Principauté ce vendredi.

Ces données, ainsi que l’arrivée future des vaccins, permettront de changer la gestion de la pandémie, a expliqué Martínez Benazet, qui a lancé un nouvel appel «à la responsabilité individuelle de contenir les flambées» jusqu’au moment venu.

“Les mesures adoptées et les efforts d’une grande partie de la population ne sont pas suffisamment efficaces s’il y a des gens qui ne suivent pas les protocoles”, a ajouté Martínez Benazet.

07:58 Fuerteventura. Le non-respect des mesures de protection contre le coronavirus parmi les participants à un tournoi de paddle-tennis qui a eu lieu le week-end dernier sur les îles de Fuerteventura a produit une épidémie avec six positifs et 24 autres personnes à l’étude.

Comme l’a indiqué le Ministère de la santé des îles Canaries, l’Inspection de la Direction générale de la santé publique de l’île a décrété la cessation préventive des activités dans les installations sportives où se tenait le tournoi.

Plus précisément, six cas positifs confirmés liés à la participation à l’événement ont été signalés, et 24 autres contacts étroits sont à l’étude, après que deux des participants ont été testés positifs lors d’un test effectué le lendemain de la réunion.

07h56 PCR pour les expatriés Le gouvernement n’envisage pas d’exempter les Espagnols qui vivent à l’étranger et souhaitent se rendre en Espagne ce Noël de l’obligation de présenter un test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant d’entrer dans le pays par avion ou expédier.

C’est ainsi que le secrétaire d’Etat à Spain Global, Manuel Muñiz, a expliqué aux journalistes: “Discriminer les groupes dans les tests demandés à la source est problématique car cela manque de sens épidémiologique”, a-t-il déclaré.