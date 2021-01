COVID-19 :

L’incidence cumulée du COVID-19 est montée en flèche à 828,57 cas pour 100000 habitants ce vendredi, dans une phase difficile dans laquelle les communautés précipitent les possibilités de l’état d’alarme pour réduire les contacts et la mobilité afin de contenir la pandémie, qui est proche de 2,5 millions de cas dans le pays.

Selon le ministère de la Santé, au cours des dernières 24 heures, les communautés ont notifié 42885 nouveaux positifs et la pression hospitalière continue d’augmenter, puisque 21,63% des lits disponibles sont occupés par des patients COVID, avec 920 nouvelles admissions .

L’incidence cumulée à quatorze jours ne cesse de croître et si en début de semaine elle s’élevait à 689,27, dans ces cinq jours elle a augmenté de 139,30 points, pour dépasser la barrière de 800 cas, quand, en plus, cet indicateur à Le début de Noël était 253,74.

Il y a huit communautés qui dépassent la moyenne nationale d’incidence, avec l’Estrémadure en tête avec 1 448,52, suivie de Murcie (1 331); Communauté valencienne (1 245); La Rioja (1 208); Castille et León (1 215); Castille-La Manche (1158), Madrid (904) et Melilla (857,93).

09h39: Madrid avance à partir de lundi le couvre-feu à 22h

La Communauté de Madrid a avancé du lundi 25 janvier, le couvre-feu de 23h00 à 22h00 et la fermeture des hôtels et des établissements non essentiels de 22h00 à 21h00, et a interdit les réunions de non-cohabitants. à la maison.

De plus, les tables dans les hôtels et restaurants seront limitées à un maximum de quatre personnes, tant à l’intérieur que sur les terrasses ou les espaces extérieurs.

“La situation est en train de changer, nous sommes dans un nouveau scénario qui nous oblige à changer les règles du jeu”, a déclaré hier le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, lors d’une conférence de presse; accompagné du Vice-Ministre de la Santé Publique et du Plan COVID-19, Antonio Zapatero.

Les nouvelles mesures seront en vigueur du lundi 25 janvier au 8 février inclusivement.

09h30: AstraZeneca annonce à Bruxelles un retard dans la livraison des doses prévues à l’UE

Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a informé la Commission européenne ce vendredi qu’après l’approbation de son vaccin contre le coronavirus par l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui est attendue à la fin du mois, il ne sera pas en mesure de livrer dans un premier temps la quantité de dose attendue. Comme l’a déclaré ce vendredi la commissaire à la santé, Stella Kyriakides, sur Twitter, «lors du comité de pilotage d’aujourd’hui avec les États membres sur la stratégie vaccinale de l’UE, les représentants d’AstraZeneca ont annoncé des retards dans la livraison des vaccins par rapport aux prévisions. du premier trimestre de cette année ». La Commission européenne et les États membres ont exprimé “leur profond mécontentement” à cet égard, selon le commissaire, qui n’a pas précisé de quels montants il s’agissait. Le vaccin d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford devrait recevoir l’approbation de l’EMA pour sa commercialisation dans l’Union européenne fin janvier.

09h00: Les cas dans le monde s’élèvent à 96 millions, dont près de 60 millions vaccinés

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a enregistré 610 000 nouveaux cas de COVID-19 le dernier jour, ce qui porte le total des personnes infectées dans le monde à 96 millions, tandis que les personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin s’additionnent près de 60 millions, selon les chiffres des réseaux nationaux de santé. Les décès dans la pandémie sont de 2,07 millions, dont 14 500 au dernier jour, selon les statistiques de l’OMS. Les graphiques des cas quotidiens et des décès semblent montrer une tendance à la baisse après les sommets de la mi-janvier, même si ce week-end il sera important de confirmer si cette dynamique se poursuit ou s’il y a de nouveaux rebonds. L’Amérique ajoute 42 millions de cas et 983 000 décès dans la pandémie, tandis que l’Europe, deuxième région la plus touchée, accumule 31 millions d’infections et 689 000 décès.

08h45: la Chine ajoute 90 cas locaux de covid, 4 de moins que la veille

La Commission nationale de la santé de Chine a rapporté aujourd’hui que le pays asiatique avait diagnostiqué 107 nouveaux cas de covid ce vendredi, dont 90 étaient dus à une contagion locale contrairement aux 94 infections de ce type enregistrées la veille. Des infections locales ont été détectées dans les provinces de Heilongjiang (56), Hebei (15) et Jilin (13) et dans les villes de Pékin (3) et Shanghai (3). Les autorités chinoises ont redoublé d’efforts pour contenir les flambées qui ont frappé trois provinces du nord-est, où plusieurs zones ont été isolées et des tests massifs sont effectués parmi la population pour tenter d’arrêter la courbe des cas.

08h30: Johnson dit que la variante britannique du coronavirus semble être plus mortelle

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce vendredi qu’il existe des “preuves” que la variante identifiée au Royaume-Uni du coronavirus “est associée à un niveau de mortalité plus élevé”, en plus d’être plus contagieuse. Johnson a expliqué lors d’une conférence de presse qu’en raison de l’impact de cette nouvelle variante, le système de santé publique britannique (NHS) est “sous pression accrue”, bien qu’il ait ajouté que les vaccins administrés au Royaume-Uni semblent être efficace contre les deux souches (l’original et le britannique) de l’avis des scientifiques. «Nous avons été informés aujourd’hui qu’en plus de se développer plus rapidement, il semble maintenant y avoir des preuves que la nouvelle variante, identifiée à Londres et dans le sud-est, pourrait être associée à un niveau de mortalité plus élevé», a déclaré le Premier ministre britannique. .