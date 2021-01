COVID-19 :

Les cas mondiaux de COVID-19 ont atteint 96,6 millions ce samedi après que 619000 nouvelles infections aient été enregistrées le dernier jour, un chiffre quotidien qui confirme une baisse de la courbe mondiale des positifs depuis plus d’une semaine, bien que le taux de mortalité continue d’augmenter.

Le nombre de décès au cours des dernières 24 heures a dépassé 16 000, le deuxième chiffre le plus élevé de la pandémie à ce jour, et le nombre total de décès est maintenant de 2,09 millions, avec un graphique toujours en hausse depuis la fin octobre. L’Amérique et l’Europe, les régions les plus touchées par la pandémie, ajoutent respectivement 43 et 31 millions de cas, bien que leurs graphiques des infections quotidiennes montrent le même déclin que celui mondial.

L’Europe se protège de la souche britannique

L’Europe, deuxième région la plus touchée par le covid-19 après l’Amérique, avec plus de 31 millions d’infections et 689000 décès, resserre ses mesures de mobilité et recommande qu’aucun des deux ne parle dans le métro pour arrêter la pandémie, aggravée par la prolifération de nouvelles souches comme la britannique et la sud-africaine. Les alarmes sur le continent se sont à nouveau déclenchées ce samedi après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a admis vendredi qu’il existe des “preuves” que la variante identifiée en Angleterre “est associée à un niveau de mortalité plus élevé”, en plus de s’étendre plus vite.

L’UE continue de négocier avec AstraZeneca sur les retards

L’Union européenne (UE) parlera la semaine prochaine au fabricant britannique de médicaments AstraZeneca de ses problèmes de production de doses, qui menacent de réduire considérablement le lot de vaccins que Bruxelles attendait pour le premier trimestre de cette année, obligeant les pays européens à le faire. ralentissez vos campagnes de vaccination.

Comme annoncé ce samedi par le ministère néerlandais de la Santé, l’UE est “toujours en dialogue” avec l’entreprise, qui a annoncé vendredi dernier qu’elle réduirait de 60% le lot total de vaccins qu’elle livrera à Bruxelles au premier trimestre 2021, selon des problèmes de production qui, dans le cas des Pays-Bas, par exemple, feront passer les vaccins qu’elle prévoyait de recevoir de 2,3 millions à seulement 920 000, alors que ceux-ci représentaient plus de la moitié des doses qu’elle entendait administrer. Des retards dans la livraison des vaccins d’AstraZeneca – qui n’a pas encore reçu le feu vert de l’Agence européenne des médicaments – forceraient le calendrier des campagnes de vaccination dans certains pays européens à être ajustés.

Les États-Unis approchent les 25 millions de personnes infectées

Les États-Unis ont atteint ce samedi 24982 615 cas confirmés de coronavirus SRAS-CoV-2 et 417337 décès dus à la maladie covid-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins. Le solde à 20h00 heure locale (01h00 GMT dimanche) est de 3 519 décès de plus que vendredi et de 176 581 nouvelles infections. L’État de New York reste le pays le plus touché par la pandémie avec 42134 décès, suivi de la Californie (36763), du Texas (34720), de la Floride (25164), du New Jersey (20934), de l’Illinois (20645) et de la Pennsylvanie (20454) ).