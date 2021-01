COVID-19 :

08h54 Le défilé à San Sebastián de los Reyes est suspendu en raison de l’aggravation des données épidémiologiques

La mairie de San Sebastián de los Reyes (Madrid) a suspendu la célébration du défilé des Trois Rois prévue aujourd’hui 5 janvier, au vu de “la situation épidémiologique incertaine et délicate” que la ville présente ces derniers jours. Le Consistoire a précisé qu’il ne pourra pas ouvrir au public la tente dans laquelle les trois chars de Leurs Majestés de l’Est allaient être exposés les 2, 3 et 4 janvier.

En ce sens, l’adjoint au maire délégué pour les célébrations, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), a expliqué que cette “décision difficile” répond à un “exercice de responsabilité”, où la première chose est de “donner la priorité à la santé et à la vie de nos voisins” .

“Nous voulions entretenir l’illusion avec une alternative sûre comme le défilé et le chapiteau qui peut être visité, mais le nouveau cadre nécessite de la prudence”, a-t-il ajouté.

08:27 Le PP dit qu’Illa doit donner des explications au Congrès “d’urgence” pour le faible pourcentage de vaccination

La secrétaire adjointe de la politique sociale du PP, Ana Pastor, a souligné ce lundi que le ministre de la Santé, Salvador Illa, doit donner des explications au parlement “d’urgence” sur le faible pourcentage de vaccination en Espagne.

Dans une note sur son compte Twitter personnel, l’ancienne ministre de la Santé s’est demandée qui allait donner des explications «convaincantes» sur la raison pour laquelle en Espagne il y a un «pourcentage si faible» de vaccination.

Ainsi, il joint les données officielles fournies par le ministère de la Santé qui indiquent qu’au total 718 575 doses ont été délivrées aux communautés autonomes, dont 82 834 ont été administrées, soit 11,5 pour cent de celles reçues.

Le pasteur a donc demandé au ministre Salvador Illa de donner des explications «d’urgence au Parlement» sur ces données. “Nous sommes toujours dans une pandémie et il en est responsable”, écrit-il dans son message.

08h05 Ximo Puig convoque aujourd’hui la commission interministérielle pour étudier les nouvelles restrictions

Le président de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a convoqué ce mardi à 10h00 une réunion de la commission interdépartementale pour la prévention et la mise à jour du Covid-19 pour analyser les dernières données et étudier la possibilité d’appliquer de nouvelles mesures, tel que rapporté par des sources de la présidence.

Puig et la ministre de la Santé, Ana Barceló, ont déjà tenu une réunion ce lundi pour analyser la situation actuelle de la pandémie dans la Communauté valencienne et le taux de vaccination. Par ailleurs, le chef de la santé participera cet après-midi par visioconférence à la réunion du Conseil interterritorial du système national de santé (CISNS).

08h05 Le Journal Officiel de la Generalitat de Catalogne publie les nouvelles restrictions, en vigueur à partir du 7

Le Journal officiel de la Generalitat de Catalunya (Dogc) a publié ce mardi les nouvelles restrictions et limitations de confinement municipal dans les commerces pour stopper l’incidence du coronavirus en Catalogne, que le gouvernement a annoncé ce lundi et entreront en vigueur à partir du 7 de janvier.

Les magasins d’une superficie allant jusqu’à 400 mètres carrés peuvent ouvrir à 30% de leur capacité et le week-end, seuls les établissements proposant des produits essentiels peuvent ouvrir tandis que les centres commerciaux resteront fermés tous les jours, et la restauration et la culture est maintenue avec les restrictions actuelles.

07h55 Castilla-La Mancha confirme 3728 nouveaux cas depuis le 31 décembre

Castilla-La Mancha confirme 3728 nouveaux cas d’infection à coronavirus correspondant aux 30 décembre, 31 décembre, 1er janvier, 2 janvier et 3 janvier. Ainsi, le 30 décembre, 1 132 cas ont été enregistrés, le 31 décembre 958, le 1er janvier 539, le 2 janvier 601 et le 3 janvier 498. Par province, Ciudad Real a enregistré 1 362 cas depuis le 31 décembre, Toledo 920, Albacete 775, Guadalajara 349 et Cuenca 322. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie est de 106 876. Par province, Toledo cumule 39 454 cas, Ciudad Real 26 198, Albacete 18 144, Guadalajara 12 637 et Cuenca 10 443.