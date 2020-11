COVID-19 :

Cherchant des moyens d’aider les gouvernements et les agences de santé du monde entier à réduire la propagation du virus, Google et Apple ont annoncé début avril la création d’un système pour suivre la propagation du COVID-19. Un système qui permet aux utilisateurs de partager des données via Transmissions BLE (Bluetooth Low Energy) et applications officielles d’organisations de santé publique comme qui. Et toujours «en respectant pleinement la vie privée et la sécurité des utilisateurs».

Application de suivi des coronavirus



Gardez à l’esprit que c’est partager des données depuis votre mobile, pour former un réseau et voir si le smartphone d’une telle personne qui n’est pas contaminée par le coronavirus a été près du portable de cette autre personne qui a signalé qu’il était infecté. Bien que pour ceux qui se demandent, le système ne suit pas la géolocalisation physique de l’utilisateur -comme si vous utilisiez des données GPS par exemple.

Il s’agit essentiellement de suivre le signal depuis mobiles à proximité du vôtre à intervalles de 5 minutes, et stockez ces connexions dans une base de données. Si vous êtes infecté, le système peut indiquer à l’application que vous utilisez de Google et d’Apple – ou d’une autre application d’une agence de santé publique qui utilise le système créé – que vous êtes infecté. Et cette même application peut informer d’autres personnes qui ont également installé l’application, partagent des données et vous ont déjà rencontré, que vous avez COVID-19.

Le Japon a déjà son application officielle

Regardant vers l’est, Singapour a également utilisé une application de suivi officielle créée par le gouvernement, mais les mauvais résultats obtenus l’ont laissé de côté et ont opté pour d’autres systèmes tels que les wearables – en fait, Singapour prévoit de fournir à chacun de ses 5,7 millions d’habitants un appareil portable qui identifiera les personnes qui ont interagi avec porteurs de coronavirus, dans ce qui pourrait devenir l’un des efforts de recherche des contacts les plus complets au monde.

D’autre part, le Japon a décidé d’aller de l’avant avec l’idée de l’application de suivi, et il a déjà la sienne. Appel CACAO (Application de confirmation de contact COVID-19), il s’agit de une application qui utilise la communication sans fil Bluetooth pour collecter des données de contact lorsque les utilisateurs se trouvent à moins d’un mètre de distance pendant au moins 15 minutes. Si une personne est testée positive pour le nouveau coronavirus, l’application recherche les données de 2 semaines et informe les personnes qui étaient en contact avec le patient.

Avec une sortie tardive compte tenu de ses plans initiaux, le gouvernement japonais voulait avoir lancé l’application début mai dernier, mais le processus de sélection du gouvernement a pris plus de temps que prévu, ce qui l’a forcé à embaucher une équipe de développeurs Microsoft pour créer l’application basée sur la technologie de base développée par Apple et Google. Le gouvernement avait initialement prévu de charger Code for Japan, une organisation basée à Tokyo, de diriger le projet de développement.

Convaincre la population d’utiliser l’application

Avec une date d’arrivée selon le site Nikkei pour cette semaine, il semble que l’application sautera à nouveau son lancement, car c’est vendredi et elle n’est pas encore arrivée. Le problème n’est pas tant lorsqu’il sort, que le nombre de personnes qui doivent l’utiliser. Selon une estimation de l’Université d’Oxford, 60% du public doit être utilisé pour que l’application soit un outil en soi pour être efficace.

Cela signifierait que l’application aurait besoin d’obtenir autant de téléchargements que l’application de chat populaire Line. Même à Singapour et en Islande – deux des premiers utilisateurs des applications de recherche de contacts – l’utilisation est de 40% ou moins.

Et la confidentialité? Contrairement à des pays comme la Russie, où les autorités ont le pouvoir d’ordonner aux patients atteints de coronavirus et aux cas suspects de rester chez eux, Le Japon prend une touche plus légère. CACAO il ne permettra pas au gouvernement de gérer directement les données collectées par le logiciel. La question de savoir si une personne reste à la maison après que l’application l’a informée du contact avec une personne infectée dépend entièrement de l’individu.

En Espagne, nous avons l’API, mais pas d’application

En Espagne, ces API n’ont actuellement aucune utilité, car le ministère de la Santé, qui est celui qui a la compétence dans le domaine des applications officielles sur COVID-19, vous n’avez encore rien créé. Mais Google et Apple ont implémenté leur API dans les versions les plus récentes de leurs systèmes d’exploitation.

C’est un outil compatible avec les deux systèmes qui peut être utilisé par des applications développées par des établissements de santé du monde entier, afin de suivre la progression du COVID-19. En fait, si vous avez un iPhone avec iOS 13.5 ou un mobile avec la dernière version d’Android 10, faites ceci:

– Ouvrez le paramètres mobiles –icône d’engrenage

– Rechercher dans la section Google et entrez vos paramètres

– Qu’est-ce qui sort? Une nouvelle section appelée ‘Notifications d’exposition au COVID-19 ‘