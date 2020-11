COVID-19 :

La vaccin pfizer est devenu ces derniers jours une nouvelle lueur d’espoir pour mettre fin à cette pandémie de coronavirus. C’est aussi la plus grande revendication de tous les pays, qui espèrent commencer à vacciner leur population au début de 2021. -L’Espagne estime qu’elle disposera de 20 millions de doses pour vacciner 10 millions de personnes-. La société américaine en charge de ce vaccin, avec l’allemand BioNTech, a annoncé il y a quelques jours à peine qu’il était efficace à 90% contre le COVID-19. La phase 3 de ce vaccin comptait 43 500 volontaires de six pays différents.

Maintenant, certains des participants aux essais de ce vaccin ont révélé les effets secondaires qu’ils ont remarqués au fil des jours. Tous les participants ont reçu deux doses, mais sans savoir s’ils avaient reçu le vaccin lui-même ou, au contraire, un placebo. Parmi les effets les plus courants sont la fièvre, les maux de tête et les douleurs corporelles générales, ce que certains ont acheté avec une forte gueule de bois après une soirée.

Les effets sont comparés à ceux d’une grippe ou d’une gueule de bois

Dans une interview avec CNN, le médium rassemble plusieurs personnes ayant participé à des essais cliniques. L’un d’eux a reçu le vaccin entre le 5 et le 26 août, ressentir avec la deuxième dose des «effets indésirables» dans votre corps tels que des frissons ou des douleurs articulaires, bien qu’il admette ne s’être à aucun moment inquiété de son état. “Avec l’annonce faite cette semaine, je sens que l’effort en vaut la peine”, a avoué le volontaire qui, avec les effets secondaires, il savait qu’il avait reçu le vaccin et non un placebo.

Carrie, une Américaine de 45 ans, Il a également ressenti des effets secondaires, bien que déjà dès la première dose. Dans son cas, Il a commencé à ressentir de la fièvre, des maux de tête et un inconfort général, comme s’il s’agissait de la grippe. La situation s’est aggravée avec la deuxième dose, bien qu’il admette que ce n’était «rien de remarquable». «L’idée de faire quelque chose pour éviter de nouvelles souffrances, empêcher les familles de perdre des êtres chers et essayer de revenir à une certaine normalité dans nos vies a été un facteur déterminant dans ma décision. Je ne veux pas que quiconque tombe malade », a expliqué la bénévole, qui s’est dite «très fière».

Glenn Deshields, 44 ans du Texas, comparé les effets secondaires du vaccin Pfizer avec une “forte gueule de bois” après une soirée. Le volontaire estime avoir reçu le vrai vaccin et non un placebo, en plus, il a été testé positif aux anticorps contre le coronavirus.