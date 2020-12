COVID-19 :

Les milliers de camionneurs espagnols piégé en Angleterre du spectacle du week-end dernier à vidéos qui filment leur odyssée ces jours-ci, ce qui les oblige à passer le réveillon de Noël seuls dans la cabine de leur camion, sur les pistes froides d’un aéroport anglais près de l’Eurotunnel. “Les Anglais nous ont comme des chiens”ils disent. «C’est du racisme», se plaignent-ils. «Il doit y avoir au moins 15 000 camionneurs de toute l’Europe ici; surtout d’Europe de l’Est, d’Italiens, d’Espagnols et de nombreux Marocains », a-t-il raconté de là, lors de son quatrième jour de détention, Jésus Miguel accompli, de Mérida. “J’avais prévu de rentrer à la maison entre le 23 et le 24 pour être la veille de Noël, mais ici je me vois.” La chronique vidéo qu’il nous a envoyée de ces jours exprime parfaitement les conditions malheureuses dans lesquelles ils se trouvent. Il y a 4 WC pour 15000 camions, les 48 premières heures ont été Sans nourriture, ils ont pratiquement épuisé les réserves qu’ils transportent dans leurs camions et maintenant ils ont placé un stand de hot-dogs où ils se blottissent pendant des heures pour recevoir une saucisse.

40000 camionneurs les arrivées du continent ont été bloquées sans issue ces jours-ci au Royaume-Uni. Les camionneurs espagnols sont convaincus que cela “enlèvement” (comme ils l’appellent) d’European Trucks est un programme du gouvernement britannique visant à forcer l’Union européenne dans les dernières heures de la négociation contre la montre de la Brexit. Parfois, la grande politique est mieux expliquée depuis la cabine d’un camion sur une piste gelée dans un aéroport britannique. Connaissance populaire. Ce dont ils sont sûrs, c’est que le gouvernement espagnol les a abandonnés: “Les Anglais nous ont attrapés”, dit un collègue de Jésus, “mais le gouvernement espagnol n’a rien fait pour nous. Où est l’ambassade? Personne ne nous a contactés. “Merci, M. Ábalos!”, Dit Jésus ironiquement en enregistrant un groupe de collègues briser la clôture extérieure de l’aéroport aller couper une route. La police apparaît, les ambulances … La tension monte. “Ils nous ont comme des chiens piégés”, s’exclame-t-il.

L’aéroport Manston est près de Douvres et de Eurotunnel. «Ils nous ont amenés ici dès notre arrivée du continent», explique Jesús. Un autre collègue raconte le sentiment que tout était prêt. “Ils avaient déjà installé des générateurs de lumière sur les pistes de l’aéroport.” Mais rien de plus. Il n’y avait pas de WC. Jésus enregistre l’état déplorable des 4 WCs après plusieurs heures. Les images présentées par OKDIARIO parlent d’elles-mêmes. La nourriture ils se sont épuisés. «Nous avons tiré les réserves que nous avons dans notre réfrigérateurs pour camions, mais il y a des collègues qui n’ont plus rien ». Au bout de 48 heures, un stand de hot-dogs mobile est apparu sur la piste de l’aéroport. La faim était telle qu’ils couraient en ligne et sans aucune distance entre eux pour prendre position. Il pleut sur Manston. Bien sûr que non. C’est l’Angleterre. Trempé de haut en bas et avec un Froid polaireJésus raconte que les Anglais ont installé un autre stand pour distribuer du café chaud et des pâtisseries. “Ils nous ont mis en ligne à quatre heures trente de l’après-midi, il est dix heures trente et nous ne sommes pas encore venus pour les pâtisseries.”

Un grand détail de la “Albion perfide”, le terme avec lequel Napoléon aimait se référer à l’Angleterre qui l’arrêta sur le canal et qui, incidemment, un poète français contemporain inventa l’empereur, surnommé Ximénès et d’origine aragonaise. Le poète a voulu décrire précisément les falaises «albus» (blanches) de Douvres (où nos camionneurs sont piégés), et c’est la première chose que l’on voit en traversant la Manche à travers le Pas de Calais depuis l’Europe continentale. Il a voulu exprimer l’éternelle méfiance anglaise à l’égard du continent et sa prédilection pour l’isolement: «Le perfide Albion préfère naviguer seul … »dit le poète. Deux siècles plus tard, à ces heures, ils négocient et ont réussi leur retour aux affaires comme d’habitude: suivre leur propre chemin.

Bien que sur les pistes de l’aéroport de Manston, Jésus remet les Anglais à leur place et «analyse» la situation mieux qu’un bavard: «Ce n’est pas à partir de maintenant. Anglais ils ont été deux semaines empêchant notre travail, provoquant des files d’attente et des embouteillages de camionneurs européens. Ils nous ont mis ici, soi-disant, pour nous tester pour Covid, mais personne n’apparaît. Ce qu’ils ont voulu, c’est négocier le Brexit pendant qu’ils nous font kidnapper ici. Ils nous utilisent comme monnaie d’échange». Jésus abaisse la fumée vers «l’Empire»: «Sortez du cloud. Ils sont un morceau d’île sans ressources naturelles pour survivre seuls dans le monde d’aujourd’hui. Ils devraient être plus ouverts. Je le vois comme un chauffeur de camion à cause de tout ce que je distribue et apporte ici. Les Anglais ont plus besoin de nous Européens que nous n’en avons besoin ».

Parce qu’il ne croit pas Jésus, il ne croit même pas le nouvelle souche de Covid, origine supposée de cet effondrement: «On ne comprend pas. Regardez la route à l’extérieur de la clôture. Plein de voitures. Ils continuent de mener leur vie normale. Les gens vont sans masque. Ils nous trompent. On ne comprend pas qu’il y a une nouvelle souche et ils sont si calmes. Autrement dit, il estime que le gouvernement de Boris Johnson il a été inventé ou exagéré pour provoquer une situation de tension avec Bruxelles et négocier le Brexit en position de force.

Après-midi du 23 décembre. Les nerfs ils vont plus sur les pistes de l’aéroport de Manston. Beaucoup savent déjà qu’ils vont passer la veille de Noël ici, loin de leur pays, de leur maison et de leur famille. Quelqu’un a commencé à klaxonner de son camion et petit à petit, comme des dominos, le cornes ils inondent de façon assourdissante l’espace froid et pluvieux dans lequel ils ont été enfermés. Le son est formidable, mais il ne viendra pas Downing Street. Cet aéroport international est au milieu de nulle part. Vous regardez autour de vous, quand Jésus tourne son mobile, et c’est plat et infini. Le néant.

Les cornes de ces camionneurs espagnols n’atteindront pas La Moncloa, où ce soir, le président Sanchez il célébrera, chaleureusement, la «fête de l’affection». Ni à Galapagar, résidence avec cheminée des seigneurs de Églises de Montero, qui célébrera (nous croyons) “l’arrivée du solstice d’hiver” (comme le PCE de Enrique de Santiago). Rien. Les plaintes ne parviendront pas là même si ces travailleurs espagnols abandonnés par la main de Dieu (c’est-à-dire Pedro Sánchez) dans la campagne anglaise et leurs entreprises perdent chaque jour des milliers d’euros. Personne de l’ambassade Il est même apparu là-bas pour dire «bonjour, nous y voilà». Ou pour leur garantir de la nourriture. Ou pour faciliter les tests et laisser l’anglais sans excuses. Pour quelque chose. Zéro patatero, Ministre González Laya. Jésus se souvient aussi ironiquement du ministre des Transports: «Merci au grand Ábalos pour son soutien monumental! ». Les transporteurs ont été essentiels cette année pour que l’Espagne, en cas de pandémie, ne soit pas en panne. Ils ont également risqué leur vie dans le pire des Covid, mais ils estiment que leur travail est peu reconnu.

Noël après-midi, ce qui en Angleterre signifie être dans l’obscurité pendant longtemps. Quelque chose bouge, enfin, à Manston. Le déblocage des camions commence, mais le nombre est tel qu’il est à un rythme d’escargot. Un accident entre deux remorques bloque à nouveau la sortie et fait de chaque mètre d’avance une exception.

C’est une émeute. Je rentrerai à la maison, j’espère, le 28 », dit Jésus. Habitué à la dureté de la route, aux interminables voyages et aux absences à la maison, Jésus a un moment de nostalgie et se souvient de sa mère, Toñi, avec qui il vivait encore à Noël dernier. «Il est mort le 3 janvier», raconte-t-il. Son père, Jésus; votre partenaire, Sara et ses fils, Ivan, Isco et Inde ils devront se contenter de vous voir sur Skype.

A Mérida, ce soir, ils attendaient… Jésus. Mais ça ne viendra pas, même si c’est la veille de Noël. Heureux de revenir à la maison. Et merci de nous lire.