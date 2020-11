COVID-19 :

L’impact de la pandémie de coronavirus sur la flore et la faune il est analysé en profondeur par des scientifiques spécialisés. L’Association des Journalistes d’Information Environnementale (APIA) et BBVA Open Mind ont organisé un forum dans lequel ils ont étudié certains cas particuliers, comme celui de Doñana, où l’explosion caractéristique de fleurs cette année ne s’est pas produite en raison de l’absence de visites, mais à cause des faibles pluies de mars et avril, après un hiver trop sec.

L’impact du COVID-19 sur la flore et la faune

Selon les enquêtes menées, il a été conclu que certains animaux sauvages qui étaient présents dans certaines villes lors de la détention forcée, sont pour la plupart anecdotiques. Les réseaux sociaux ont viralisé plusieurs vidéos montrant des animaux sauvages errant dans les rues de la ville, mais ils n’ont pas été répétés et sont considérés comme des cas isolés.

Le scientifique Íñigo Martínez-Solano indique que la situation, dans le parc national de la Sierra del Guadarrama, par exemple, a été bonne cette année pour presque toutes les espèces d’amphibiens. Même si vous pensez que ces données doivent être replacées dans un contexte général, et approfondir à long terme l’impact que la pandémie a pu avoir dans sa dynamique démographique.

De leur côté, d’autres experts assurent que dans les mois de mars et avril il a plu 35% de plus que les autres années et que cette situation météorologique a favorisé les plantes, améliorant leur cycle annuel. Là où la floraison a été la plus remarquée, c’est en milieu urbain et, dans ces cas, l’augmentation de la floraison a été favorisée par la diminution radicale du trafic des visiteurs et des jardiniers, ainsi que la diminution significative de l’utilisation des herbicides.

La pandémie et les pluies

Si certaines régions ont été favorisées par des pluies régulières, il y en a d’autres dans lesquelles les taux d’humidité sont relativement faibles. La pandémie forcé les marcheurs habituels à rester dans leurs maisons et, dans une certaine mesure, il a influencé la croissance des plantes, en particulier cette végétation nitrophile à croissance rapide.

Le forum a discuté en profondeur des aspects généraux et, similaires dans leurs caractéristiques, à des situations comme celle de Doñana et a également analysé la situation dans laquelle ils trouvent certaines espèces d’oiseaux. Sur la base des résultats des études, on pense que les oiseaux n’ont pas non plus eu une bonne année. Très peu de naissances et l’abandon de nombreux nids ont été vérifiés, en raison du climat trop sec.

La pandémie n’a pas du tout profité aux animaux et aux végétaux, comme on pourrait l’estimer, en raison de la réduction des activités industrielles. L’impact bénéfique est minime et la pandémie Il a également généré un nouveau type de déchets: les déchets sanitaires, qui ont un impact direct sur les écosystèmes, notamment marins.

Partagez ça avec vos amis. Laissez vos avis et commentaires sur l’impact de la pandémie sur la faune et la flore. N’oubliez pas qu’il est entre les mains de chacun de contribuer à la préservation de l’environnement, avec de petites actions quotidiennes.