Les réactions allergiques aux vaccins COVID-19 sont préoccupantes, mais il faut savoir que cela se produit avec tous les vaccins et, de plus, les réactions anaphylactiques sont extrêmement rares. Cependant, ils arrivent. Pour lui. L’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, le NIAID, a rencontré plusieurs fois la semaine dernière des scientifiques de la FDA, de la Food and Drug Administration des États-Unis et des représentants de Pfizer et Moderna, pour discuter de ces thèmes.

Réactions allergiques aux vaccins contre le coronavirus

Les chercheurs pensent que les réactions allergiques graves des vaccins contre le SRAS-CoV-2 se produisent en raison d’un composé dans l’ARNm du vaccin, le composé polyéthylène glycol (PEG), trouvé dans le vaccin Pfizer / BioNTech et Moderna.

Le PEG se trouve dans de nombreux médicaments et produits, mais il n’avait jamais été utilisé dans un vaccin approuvé. Dans tous les cas, ce principe actif est considéré comme un ingrédient inerte et ne provoque généralement pas d’allergies.

Les chercheurs pensent que les personnes qui ont été exposées au PEG dans le passé peuvent avoir des niveaux élevés d’anticorps contre ce composé, ce qui pourrait provoquer une réaction au médicament qui le contient, dans ce cas, le vaccin.

Cependant, il est encore possible que les causes des réactions allergiques soient autres. Une hypothèse est qu’elle est due à un facteur lié au transport ou à la perte de la chaîne du froid.

Cette hypothèse est basée sur le fait que les cas d’allergies se sont regroupés à certains endroits. Dans les essais cliniques, une seule personne sur 18801 participants a développé une allergie, mais cet événement n’a pas été considéré comme lié au médicament.

NIAID, avec la FDA, sont préparation d’une étude pour analyser la réponse des vaccins chez les personnes ayant des niveaux élevés d’anticorps anti-PEG. La manière dont le vaccin affecte les personnes qui ont eu des réactions allergiques sévères dans le passé sera également étudiée. Cependant, pour le moment, cela n’est pas possible, car les réactions anaphylactiques génèrent des biomarqueurs qui ne restent pas longtemps dans le sang.

Les chercheurs réunis ont décidé que désormais, des échantillons de sang seront prélevés sur des cas de réactions allergiques qui surviennent, pour pouvoir analyser ces marqueurs.

Recommandations pour prévenir les risques

Pfizer recommande déjà disposer d’un traitement et d’une surveillance adéquats sur les sites de vaccination, au cas où une personne développerait une anaphylaxie. Une fois les résultats des études prêts et s’il est démontré que le PEG est responsable, il ne sera pas possible de tester des millions de personnes pour ces anticorps avant de recevoir le vaccin.

Par conséquent, la recommandation des CDC (Centers for Disease Control and Prevention) est ne donnez pas les vaccins Pfizer ou Moderna aux personnes qui ont eu des réactions allergiques sévères à l’un des composants des vaccins.

Si une personne a déjà eu une réaction allergique grave à un médicament ou à un vaccin dans le passé, les risques et les avantages doivent être pesés. Si, sur avis médical, il est décidé que le patient le reçoit, la personne doit rester 30 minutes sur place, recevoir un traitement adéquat si nécessaire.

Lorsqu’un individu signale une réaction allergique à la première dose, les experts suggèrent que faire un test cutané pour le confirmer. Selon la gravité de la réaction, l’allergologue et la personne en question décideront s’il est plus sûr d’éviter la deuxième dose du vaccin.

Les experts disent que les réactions anaphylactiques sont très rares

Une étude menée par des allergologues au Massachusetts General Hospital de Boston a mené une étude détaillée examen des problèmes liés aux réactions allergiques aux vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna.

La conclusion était que les réactions allergiques sévères sont très rares et même les personnes allergiques à certains aliments ou médicaments connus peuvent recevoir le vaccin, en prenant les précautions nécessaires.

Les allergologues soulignent que les vaccins sont très sûrs et les réactions anaphylactiques ne se produisent que dans environ 1,3 pour 1 000 000. Bien que n’importe quel patient et personne soit d’une importance absolue, ces chiffres pour les réactions allergiques ne sont pas considérés comme pertinents dans le décompte global.

Aux États-Unis, il y a eu 10 rapports de réactions allergiques dans 2 millions de doses de vaccin Pfizer-BioNTech administrées. Toutes les personnes ont été traitées rapidement sur les lieux et les symptômes ont disparu.

Les spécialistes concluent que les personnes souffrant d’allergies courantes ne sont pas plus susceptibles de développer une réaction allergique au vaccin que le grand public. Les allergies sont spécifiques et avoir une allergie à la poussière, par exemple, n’indique pas qu’il y a un risque lors de la réception d’un vaccin.

