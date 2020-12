COVID-19 :

Une analyse publiée dans la revue Historical Biology a révélé que les extinctions massives d’animaux terrestres suivent le même cycle que celles de la vie océanique, tel que rapporté par ABC. Il s’agit de quelque chose qui arrive environ tous les 27 millions d’années.

Recherche aussi relie ces événements à des épisodes d’impacts d’astéroïdes et d’éruptions volcaniques: “Il semble que les impacts des grands corps et les impulsions de l’activité interne de la Terre qui générer les grandes éruptions de basalte marchent au même rythme de 27 millions d’années que les extinctions. Un rythme qui dépend peut-être de notre orbite autour du centre de la galaxie », comme il l’explique Michael Rampino, biologiste à l’Université de New York et auteur principal de l’étude.

Extinction il y a 66 millions d’années

Plus que 70 pour cent des espèces terrestres et marines ont disparu il y a 66 millions d’années. La raison principale était l’impact d’un astéroïde contre la Terre. Plus tard, les paléontologues ont découvert que les extinctions massives d’espèces marines n’étaient pas aléatoires, mais ils se produisent tous les 26 millions d’années environ.

Concernant les causes qui pourraient expliquer cet événement, la réponse pourrait être que les extinctions ne sont pas les seuls événements qui se produisent par cycles. C’est le cas, par exemple, des âges des cratères d’impact, qui indiquent une certaine régularité aligné sur les périodes d’extinction.

Entre chaque Il y a 26 et 30 millions d’années, une pluie de comètes se produit dans le système solaire, ce qui pourrait expliquer le rythme de formation de cratères d’impact et cycles d’extinctions de masse.

Selon Rampino, “ces nouvelles découvertes d’extinctions massives soudaines et coïncidentes sur terre et dans les océans dans un cycle commun de 26 à 27 millions d’années, ils soutiennent l’idée d’événements Événements catastrophiques mondiaux périodiques comme déclencheurs d’extinctions “.

Coïncidence

Pour cette raison, les scientifiques savent que trois des annihilations massives d’espèces terrestres et marines se sont produits en même temps que les trois plus grands impacts d’astéroïdes du 250 millions d’années.

“Les grandes extinctions de masse mondiale ont été capparemment causés par les plus grands impacts cataclysmiques et par le volcanisme massif, peut-être parfois par les deux choses ensemble “, Phrase de Rampino.