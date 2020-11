COVID-19 :

Au moins 55824 éléments de santé ont été infectés par un coronavirus en Espagne, selon les données officielles, la plupart en raison du manque d’équipement de protection

le Conseil général des associations médicales d’Espagne a demandé la révocation du directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences, Fernando Simón, “pour incapacité manifeste et prolongée tout au long de l’évolution de la pandémie »du COVID-19, période pendant laquelle il agit en tant que porte-parole du ministère de la Santé.

Médecins, regroupés en 52 organisations professionnelles, a exigé dans un communiqué «respect, reconnaissance, participation et dignité» et a appelé à un «revirement» dans la gestion de la crise sanitaire et au lancement d’un comité d’experts indépendants.

La Assemblée du Conseil général des associations médicales Il s’est également montré mal à l’aise face aux dernières déclarations de Simón, qui ont fait l’objet de controverses à plusieurs reprises depuis que la contagion a éclaté.

Selon les médecins, ses propos supposent «un acte de démotivation, incompréhension et manque de sensibilité », et ils interprètent également qu’ils expriment« une ignorance manifeste du travail, de la responsabilité et de la vocation des professionnels de la santé ».

Plus précisément, ils font référence à jeudi dernier, lorsque Simon Il a dit, à propos du nombre d’infections des professionnels de la santé, qui maintenant «ont un apprentissage par rapport à la première vague. Les gestionnaires font de meilleurs circuits de soins dans les hôpitaux. Et évidemment, les toilettes ont un meilleur comportement en évitant d’être infectées en dehors de leur espace de travail ».

Les médecins censurent ces paroles, faites «de la connaissance des dommages causés par la pandémie COVID-19[feminine a quitté et laisse sur les agents de santé en général et sur les médecins en particulier », et cet endroit Espagne “A la tête des infectés” parmi les pays européens.

Souviens-toi que 72 médecins sont décédés dans l’exercice de soins depuis mars dernier, et des centaines de professionnels ils se battent pour surmonter les séquelles de l’infection.

Jusqu’en août dernier, lors de la première vague, 55824 agents de santé étaient infectés par un coronavirus en Espagne, selon les données officielles, et surtout en raison du manque d’équipements de protection adéquats dans les moments les plus difficiles de l’infection, ont dénoncé plusieurs organisations professionnelles.

Les facultés de médecine lui demandent une rectification publique et rappellent que ce n’est pas la première fois qu’elles expriment leur gêne face aux déclarations ou aux actions “inappropriées” du plus haut médecin du gouvernement espagnol pour la pandémie.

Les médecins influencent l’absence d’un comité d’experts composé de professionnels reconnus, indépendants et transparents, et d’un système d’évaluation pour améliorer la réponse aux flambées de maladies.

Simón a été durement critiqué tant par l’opposition de droite que par les organisations professionnelles de la santé, qui l’accusent d’une gestion ratée de la crise sanitaire et de minimiser dans un premier temps l’impact que l’épidémie pourrait avoir sur Espagne, où il y a déjà un million 458 mille 591 cas et 40 mille 769 décès, selon les informations officielles.

Avec des informations d’.