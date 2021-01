COVID-19 :

. – Un groupe de médecins péruviens a entamé une grève de la faim mardi pour exiger davantage d’investissements dans le secteur de la santé et rejeter la gestion de la pandémie par le pays au milieu de l’augmentation des cas de la deuxième vague de covid-19, selon un communiqué Union médicale nationale de la sécurité sociale du Pérou (SINAMMSOP) publié mercredi.

Une douzaine de médecins du syndicat national de la sécurité sociale ont manifesté devant le ministère du Travail du Pérou, où le groupe a entamé mardi une grève de la faim.

Fiorella Molinelli, présidente de la Sécurité sociale de la santé du Pérou, n’a commenté les revendications du SINAMMSOP que jeudi. Il dirige actuellement les efforts du gouvernement pour adapter les centres de santé et d’isolement temporaires du covid-19 pour lutter contre la propagation du virus.

La grève de la faim s’ajoute aux nombreuses manifestations dans différentes régions du pays depuis la semaine dernière, où les médecins et autres agents de santé demandent plus de matériel médical, des ajustements salariaux et une “augmentation du budget du secteur de la santé”, selon la Fédération médicale péruvienne.

«Nos USI s’effondrent et nous ne recevons aucune réponse et nous constatons l’indifférence d’un gouvernement qui nous alloue le budget. Nous devons de toute urgence acquérir cet équipement pour empêcher davantage de Péruviens de mourir. L’État péruvien a une obligation constitutionnelle de garantir l’accessibilité des services de santé et en ce moment, il refuse l’accès aux hôpitaux parce que nous n’avons plus la capacité de fournir aux patients ce dont ils ont tant besoin », a déclaré mardi l’infirmière à .. Péruvienne Ketty Solier.

Deuxième vague au Pérou

Le Pérou fait maintenant face à une deuxième vague de cas de COVID-19, selon le ministre de la Santé du pays, Pilar Mazzetti.

«Nous commençons avec une deuxième vague (de cas de covid-19). Cette vague augmente. Je peux vous dire que nous avons fait des calculs et que nous en sommes plus ou moins là où nous étions à la mi-avril, et les chiffres continuent d’augmenter », a déclaré Mazzetti lors d’un entretien avec les médias locaux lundi.

Le Pérou a signalé au moins 1 073 214 cas de Covid-19, dont 39 044 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.