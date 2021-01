COVID-19 :

NEW YORK – Les centres de santé aux États-Unis ont dû commencer à annuler des milliers de rendez-vous pour fournir le vaccin COVID-19 face à des pénuries de doses, ce qui a provoqué le désespoir et les questions sans réponse des responsables de la santé.

La situation est particulièrement désastreuse au Texas, qui compte en moyenne environ 20000 nouveaux cas par jour, ce qui soulève des inquiétudes quant à savoir si les autorités seront en mesure de ralentir la propagation lorsqu’ils ne peuvent pas obtenir les vaccins dont ils ont désespérément besoin pour le faire, a déclaré samedi The New. York Times.

Houston, la quatrième plus grande ville du pays, est aux prises avec un problème similaire lorsque les hôpitaux desservant certains de ses résidents les plus pauvres sont à court de vaccin, ce qui incite certains experts en santé publique à se demander pourquoi les doses ne le sont pas. ils sont disponibles pour les communautés vulnérables, note également le journal.

Il souligne également que le sentiment de chaos dans la distribution, non seulement au Texas mais dans divers États, révèle comment les autorités locales ont du mal à combler le vide laissé par le manque, jusqu’à cette semaine où Joe a pris ses fonctions de président. Biden, pour une réponse globale au niveau fédéral.

Les responsables de la santé qui tentent de trouver une réponse sont déconcertés par les informations selon lesquelles des millions de doses disponibles ne sont pas utilisées.

Vendredi matin, près de 39,9 millions de doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna avaient été distribuées aux gouvernements des États et locaux, mais seulement environ 19,1 millions de doses avaient été administrées aux patients, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Contrôle et prévention des maladies, souligne également le Times.

“Cela a beaucoup à voir avec la façon dont nous allons mettre en œuvre le vaccin et comment nous allons laisser la science être le fondement de tout ce que nous faisons …”, a déclaré le conseiller médical du président Biden.

Rappelez-vous que Pfizer et Moderna ont accepté de fournir à ce pays 100 millions de doses de vaccins et que les entreprises se font concurrence pour fabriquer les vaccins, libérant ensemble entre 12 millions et 18 millions de doses par semaine.

Le journal fait état de situations similaires d’annulation de rendez-vous dans d’autres États, dont Hawaï, où un hôpital de Maui a annulé 5000 rendez-vous de première dose et mis 15000 autres demandes en attente.

Le journal de New York note qu’il semble que les problèmes de distribution des doses déjà disponibles soient responsables d’une grande partie de la pénurie aiguë de vaccins qui affecte certaines régions du pays et disponibles pour les personnes de plus de 65 ans.

“Je pense que c’est vraiment une continuation des conséquences de l’absence d’une réponse fédérale coordonnée. Fondamentalement, les villes et les comtés ont été laissés seuls pour faire face à cette pandémie”, a déclaré le Dr Grant Colfax, chef du ministère de la Santé, au journal. Santé publique de San Francisco.