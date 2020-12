COVID-19 :

La pandémie COVID-19 a rendu difficile pour 26 millions de personnes de manger chaque jour aux États-Unis, où les «lignes de la faim» devant les banques alimentaires sont devenues fréquentes ces derniers mois, alors que les négociations entre démocrates et Les républicains à approuver un autre plan de sauvetage économique ne se sont pas concrétisés depuis des mois.

Le coronavirus a non seulement fait du pays le plus touché au monde par la crise sanitaire avec 13,7 millions de cas confirmés et plus de 270000 décès, mais, selon un rapport du United States Census Bureau, cela signifie que l’un des tous les huit Américains “parfois ou souvent” n’ont pas pu accéder à suffisamment de nourriture la semaine dernière.

Ces derniers mois, de longues files de voitures ou de personnes à pied aux entrées des banques alimentaires sont devenues monnaie courante dans des villes comme Los Angeles, Houston ou la capitale, Washington, DC.

Un habitant du comté d’Orange, en Californie, qui a préféré ne pas révéler son nom, a décrit une situation dramatique dans une déclaration à Efe mercredi: “Ce ne sont pas des files d’attente dans la soupe populaire pour les sans-abri, ce sont des gens avec leurs enfants qui font la queue recevez des boîtes avec des articles pour votre garde-manger. “

PIRE QUE AU DÉBUT DE LA PANDÉMIE

L’un des endroits qui a remarqué l’augmentation du nombre de personnes qui ont besoin d’aide pour nourrir leur famille est la Banque alimentaire régionale de Los Angeles, en Californie, qui prévoit cette semaine d’aider environ 5 000 personnes dans ses livraisons de nourriture.

“Au début de la pandémie, nous avons constaté une augmentation de 70% de la distribution alimentaire par rapport à la période pré-pandémique. Maintenant, nous constatons une croissance de 145%, nous avons donc constaté une augmentation très importante entre le début et maintenant”, a-t-il expliqué. à Efe le directeur de la communication de ce centre, David May.

Le problème est le plus aigu à Houston, une ville de sept millions d’habitants située dans l’est du Texas.

Là-bas, plus d’un adulte sur cinq a déclaré avoir récemment souffert de la faim, dont trois adultes sur dix vivant dans des ménages avec enfants, selon les dernières données officielles.

AFFAMÉ MÊME DE TRAVAIL

La pénurie de nourriture et de produits de base survient non seulement dans les familles dont les membres ont été laissés sans travail à cause de la pandémie, mais aussi dans d’autres dont les membres ont un travail, indique le Centre de collaboration sur la faim et la pauvreté de l’Université. de Baylor, également au Texas.

Son directeur exécutif, Jeremy K. Everett, a fait valoir à Efe qu’aux États-Unis, un faible taux de chômage «ne signifie généralement pas une réduction de la faim ou de la pauvreté».

“C’est parce qu’un grand pourcentage de la population est employé dans des emplois à bas salaires qui ne suffisent pas pour couvrir les frais de subsistance de base”, a-t-il déclaré.

En outre, la volatilité des revenus est également un facteur «important», car les travailleurs à bas salaire ne contrôlent souvent pas le nombre d’heures qu’ils travaillent, de sorte que leur revenu «peut changer radicalement d’une semaine à l’autre».

“La combinaison de la volatilité des revenus, du sous-emploi et des licenciements temporaires généralisés dus au COVID-19 a fait augmenter la faim et doubler le pourcentage d’insécurité alimentaire dans tout le pays”, a noté Everett.

CHASSE D’AIDE

À quelques kilomètres de la Maison Blanche, à Washington, DC, de nombreuses personnes sont venues mercredi pour la livraison de nourriture dans une église catholique et une école publique attenante, situées dans le district de Columbia Heights, un quartier avec une présence latino et afro-américaine importante. .

José Alberto Rodríguez, un Salvadorien qui vit dans le pays depuis 14 ans et qui, après avoir reçu 22 dollars de l’heure comme ouvrier du bâtiment, est arrivé là-bas, cherche maintenant des distributions d’aide dans la ville pour pouvoir garantir de la nourriture pour son famille, durement touchée depuis qu’il a perdu son emploi il y a trois mois.

Ivette Machín a l’information.

«Parfois, nous sommes atteints et là, nous voyons aux informations où ils donnent de la nourriture ou quoi que ce soit d’autre, (et) là nous allons tous parfois», a déclaré cet homme qui fait partie d’une famille de neuf membres et qui a aussi son charge les enfants de son ex-partenaire.

La pandémie a été un coup dur dans sa poche et celle de beaucoup. “Cela a porté un coup très dur, car beaucoup de gens, pas seulement moi, beaucoup de gens se sont retrouvés sans travail et il y a des gens qui n’ont pas de nourriture, qui n’ont pas d’avantages sociaux, cela a beaucoup affecté”, a-t-il dit.

AUCUN CADEAU CE NOËL

Griselda, né au Salvador et qui avant la pandémie gagnait 8 dollars de l’heure en tant que femme de ménage, était également présent sur place.

Avec la fermeture des activités économiques et après avoir contracté le virus, il a vu ses heures de travail diminuer et, avec elle, ses revenus. Ce jeudi, j’étais l’une des personnes qui ont quitté l’école avec une boîte pleine de légumes, de fruits et un énorme poulet.

«Comme on ne travaille pas, il faut vivre comme ça, de ce que l’on sort vraiment chercher», avoue-t-elle résignée à ce qu’elle considère comme le «moment le plus difficile» des cinq années qu’elle a vécues aux États-Unis.

Lorsqu’il réfléchit à l’approche de Noël, il est reconnaissant que tout le monde dans sa famille soit en bonne santé, mais il est triste pour les enfants.

«Auparavant, nous disions: nous allons faire de la nourriture pour les enfants et les enfants attendaient toujours même si c’était un jouet, mais maintenant il n’y en aura plus», admet-il.