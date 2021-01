COVID-19 :

Le Mexique reçoit 486000 doses de vaccin Pfizer / BioNtech 5:27

. – En tant qu’étudiante en médecine de quatrième année à l’Université Thomas Jefferson de Philadelphie, Amanda Walker sait que les vaccins sont sûrs et essentiels. Se faire vacciner, cependant, reste un test pour Walker, qui a une phobie des aiguilles. «Je commence à avoir des sueurs froides», dit-il, décrivant sa réaction aux injections de routine. «Alors je m’évanouis.

Walker vit dans la peur des injections depuis des années. Elle se souvient avoir été terrifiée, à 12 ou 13 ans, lorsqu’elle s’est fait vacciner contre la grippe au cabinet du médecin.

C’est une peur commune: Walker fait partie des millions de personnes qui ont peur des aiguilles, selon une étude méta-analytique de 2018 publiée dans le Journal of Advanced Nursing. Les réactions comprennent une anxiété légère à sévère et des phobies avancées.

MIRA: Disneyland sera un centre de vaccination massif contre le covid-19

Maintenant que les vaccins COVID-19 sont déployés dans le monde entier, il est essentiel pour la santé publique de s’attaquer à ces craintes. Pour protéger la population dans son ensemble, une «proportion substantielle» de personnes doit être vaccinée, selon l’Organisation mondiale de la santé. Et pour les personnes qui envisagent d’éviter le vaccin covid-19 en raison de leur phobie, rechercher un traitement pourrait être une décision de vie ou de mort.

Heureusement, les experts affirment que les traitements de la phobie des aiguilles peuvent être très efficaces. Cependant, ne pas traiter la maladie peut entraîner une peur qui devient encore plus intense avec le temps.

Qu’est-ce qu’une phobie?

«La phobie est la peur et l’anxiété face à un stimulus spécifique», a expliqué le Dr Jeffrey Geller, président de l’American Psychiatric Association et professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l’Université du Massachusetts.

Environ 30% des personnes connaîtront un trouble anxieux au cours de leur vie, a déclaré Geller. Parmi eux, entre 7% et 9% des personnes ont une phobie spécifique.

REGARDER: L’OMS prévient que l’immunité collective ne se produira pas en 2021, même avec des vaccins

Cependant, l’envie d’aiguilles ne doit pas nécessairement répondre à la définition formelle de la phobie pour causer des problèmes.

Environ un quart des adultes ont peur des aiguilles et environ 7% des adultes évitent les vaccins à cause de cette peur, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Même avant la pandémie de covid-19, la peur des aiguilles avait un impact sérieux. Des vaccinations régulières réduisent le risque de décès, d’invalidité et de maladie, a écrit l’Organisation mondiale de la santé dans une enquête sur les programmes de vaccination dans le monde, qui ont réduit le risque de maladies mortelles telles que la rougeole et la diphtérie.

De plus, la peur des aiguilles va au-delà des vaccins. Les personnes atteintes de phobies sévères peuvent éviter complètement les soins médicaux, même si cela signifie une détérioration de leur santé.

Pouvez-vous gérer vous-même la phobie des aiguilles?

Pour les personnes ayant une phobie des aiguilles qui reçoivent des injections malgré leurs peurs, comme Walker, l’expérience peut être désagréable. Les symptômes courants comprennent des étourdissements, une sensation de faiblesse, de l’insomnie, de la transpiration, une tension musculaire et une vigilance accrue.

Les personnes ayant une peur relativement légère des aiguilles peuvent être capables de faire face à leur anxiété en pratiquant seules des techniques de relaxation, a expliqué Geller.

Regardez cette carte comment se déroule la vaccination contre le covid-19 en Amérique latine

«Il existe de nombreuses techniques de méditation qui peuvent être enseignées», a-t-il dit, désignant la méditation et le yoga comme des pratiques utiles.

Se distraire peut aussi fonctionner. Compter les choses autour de vous, gribouiller, compter vos respirations et imaginer un endroit sûr et réconfortant peut détourner votre attention de l’événement terrifiant.

Ou vous pouvez inviter un ami de confiance ou un membre de votre famille à vous rejoindre, a déclaré Geller, même s’il ne peut pas vous accompagner jusqu’à la salle d’opération. «Venez à la vaccination avec une personne de soutien», a-t-il dit, ajoutant que pratiquer des techniques de relaxation avec votre personne de soutien peut aider à renforcer ce mécanisme de se sentir accompagné.

Les médicaments anti-anxiété sont une autre option. Alors que la plupart ne sont disponibles que sur ordonnance, une option en vente libre est la diphenhydramine, un antihistaminique souvent désigné sous le nom de marque Benadryl.

Bien que le médicament soit généralement utilisé pour les allergies, il peut avoir un effet sédatif qui peut aider à réduire l’anxiété. (Même pour les médicaments en vente libre, il est essentiel de vérifier auprès d’un fournisseur de soins de santé avant de les utiliser, a déclaré Geller.)