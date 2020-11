COVID-19 :

Los Angeles passera Thanksgiving sous un couvre-feu de 16 h 41

. – Les voyages de Thanksgiving sont à la hausse alors que les nouveaux cas de coronavirus approchent de 200000 par jour aux États-Unis.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont publié jeudi des directives exhortant les Américains à ne pas voyager pour Thanksgiving. Mais des millions de personnes prévoient toujours de voyager pendant la semaine de vacances.

Vendredi, le nombre de voyageurs contrôlés aux points de contrôle de sécurité des aéroports américains a dépassé le million pour la deuxième fois depuis mars, selon les chiffres de la Transportation Security Administration. Cela ne représente que 40% du volume examiné le vendredi avant Thanksgiving il y a un an.

De nombreux Américains fatigués et désireux de retrouver leur famille et leurs amis pour Thanksgiving sont confrontés à un autre calcul de risque car ils envisagent de supprimer leurs projets de voyage à la dernière minute ou de passer à autre chose à mesure que les cas de COVID-19 augmentent.

Gail Duilio, infirmière de santé publique à la retraite à Portland, Oregon, a annulé son vol à destination du Minnesota pour les vacances et le 93e anniversaire de sa mère.

“Quand j’ai organisé le plan il y a un mois, j’ai senti que les risques et les avantages pesaient sur le côté”, at-il déclaré à CNN. Cette semaine, les risques ont fait pencher la balance dans l’autre sens pour elle.

L’American Automobile Association (AAA) a déclaré qu’elle s’attend à une baisse d’au moins 10% des voyages à Thanksgiving en raison de l’augmentation des cas de coronavirus, du changement des restrictions de voiture. les déplacements et les appels des responsables de la santé et du gouvernement pour que les gens restent à la maison.

AAA prévoit que près de 48 millions de voyageurs se rendront à leurs destinations, ce qui représente une baisse de 4,3% par rapport à l’année dernière du nombre de personnes qui voyagent en voiture pendant la période des vacances, que l’AAA définit comme mercredi à Dimanche.

Le transport aérien devrait connaître sa plus forte baisse en un an pour Thanksgiving, une baisse de près de 48%, avec seulement 2,4 millions de voyageurs qui devraient voler, selon l’organisation.

Julio Pérez, un ingénieur en mécanique de Palm Bay, en Floride, espère faire partie de ceux qui volent. Il a un vol Delta pour Atlanta lundi pour voir sa mère.

«Je porterai des serviettes hygiéniques dans un sac à fermeture à glissière pour nettoyer les surfaces et ne toucherai pas les poignées de porte à l’aéroport. Je porterai également un masque tout le temps. Heureusement que le voyage ne dure qu’une heure et demie de vol », a-t-il écrit dans un message à CNN.

Un ‘choix individuel’

Alors que le volume des voyages aériens a diminué à cause de la pandémie, les responsables de l’aviation espèrent que les vacances pourraient établir un record de passagers pendant l’ère de la pandémie.

La Transportation Security Administration (TSA) s’attend à ce que les chiffres de Thanksgiving soient “relativement cohérents” avec la fin du long week-end de Columbus Day où plus d’un million de personnes sont arrivées par avion le dimanche 18 mai. Octobre, marquant la première fois que le nombre de passagers a dépassé le million depuis mars.

L’administrateur de la TSA, David Pekoske, a déclaré qu’il s’attend à ce que les jours de voyage les plus chargés soient le mercredi avant Thanksgiving et le dimanche après.

Les dirigeants de l’aviation ont qualifié les voyages de Thanksgiving de “choix individuel” lors d’un briefing jeudi.

«Nous n’encourageons pas les gens à voyager. Voulons-nous les voir voyager? Oui, mais seulement si c’est sûr pour eux », a déclaré Nick Calio, directeur de l’association commerciale Airlines for America. “Il y a une variété de facteurs impliqués dans cela pour chaque voyageur individuel.”

Quel que soit le mode de transport, il est conseillé de maintenir autant que possible deux mètres de distance sociale. Les voyageurs aériens doivent porter des masques tout au long du voyage et ceux qui se rendent à leur destination doivent toujours porter le masque lorsqu’ils sortent de la voiture ou lorsqu’ils entrent en contact avec quelqu’un à l’extérieur de leur domicile immédiat.

Les professionnels de la santé exhortent ceux qui voyagent en voiture à réduire au minimum les arrêts et à opter pour des barbecues ou des plats à emporter pour réduire les interactions avec les autres.

AAA exhorte les voyageurs à suivre les directives du CDC sur les voyages et à examiner les restrictions de voyage nationales et locales, y compris les exigences en matière de tests et de quarantaine.

Des décisions difficiles

Pour certains Américains, les vacances ne sont qu’une partie du voyage de Thanksgiving.

Le père de Tim Hinchliff est décédé à Minneapolis le 16 novembre.

«Je peux ou non parcourir les 2 200 km pour me rendre aux funérailles et à Thanksgiving», a déclaré Hinchliff, qui vit à Mt. Pleasant, en Caroline du Sud. “Je pense à conduire, mais c’est trop loin pour conduire tout droit, donc je devrais quand même rester à l’hôtel, manger au restaurant plusieurs fois et faire le plein.”

«Je suppose que je pourrais manger de la restauration rapide, dormir dans la voiture et porter des gants pour faire du gaz. Je ne suis tout simplement pas sûr à ce stade », a-t-il écrit dans un message à CNN.

Son père, John Hinchliff, était un parachutiste décoré de la Seconde Guerre mondiale décédé à l’âge de 99 ans après avoir été à l’hôpital et en sortir. Des plans ont été faits pour un enterrement le samedi après Thanksgiving, mais de nouvelles commandes entourant les rassemblements dans le Minnesota ont remis ces plans en question.

CNN a de nouveau contacté Hinchliff après que le CDC a publié ses directives recommandant de ne pas voyager pour Thanksgiving.

Je suis toujours dans les limbes. Si le CDC a recommandé de ne pas voyager, je veux dire que c’est généralement suffisant pour moi, mais ce sont les funérailles de mon père, et ils le feront probablement de toute façon », a-t-il déclaré. “J’ai une famille très têtue.”

La femme de Hinchliff a peur et ne veut pas y aller, mais ses frères et sa famille aimeraient qu’il soit là. Certains de ses proches ont été exposés au COVID-19 en visitant son père, qui a été testé positif avant de mourir.

À l’approche de Noël, la décision de voyager ou non sera également dans de nombreux esprits le mois prochain.

Mary Church, une retraitée à Seattle, prévoit de s’en tenir à son projet de s’envoler pour l’Arizona le 20 décembre pour rendre visite à sa famille pendant les vacances.

“Nous avons convenu que nous serions tous testés plus d’une fois avant notre visite et après notre retour à la maison”, a-t-il déclaré. «Je prends toutes les précautions nécessaires pour me protéger et protéger les autres. J’utilise un masque, une désinfection, etc. »

«Que vous soyez d’accord ou non, les gens en ont assez. Nous avons besoin de quelque chose de trop long.