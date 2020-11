COVID-19 :

Plus d’un million d’Américains ont saturé les aéroports et les vols quotidiennement au cours du week-end alors que les décès dus aux coronavirus se sont envolés aux États-Unis et que les experts en santé publique ont supplié les gens de rester chez eux et d’éviter les grands rassemblements pour Thanksgiving. Merci.

Et les foules devraient augmenter. Dimanche prochain devrait être le jour le plus chargé de la période des vacances.

Le nombre de personnes voyageant par avion pour le week-end de vacances est inférieur à la moitié l’année dernière en raison d’une propagation rapide du COVID-19. Pourtant, les trois millions de personnes qui ont traversé le point de contrôle de l’aéroport américain de vendredi à dimanche ont représenté le plus depuis la mi-mars, lorsque la crise du COVID-19 a frappé le pays.

De nombreux voyageurs ne veulent pas rater une réunion de famille et sont convaincus qu’ils peuvent le faire avec prudence. À cela s’ajoute le fait que de nombreuses universités ont terminé leurs cours en personne, ce qui augmente le nombre d’étudiants qui rentrent chez eux.

Laurie Pearcy, directrice générale d’un cabinet d’avocats à Minneapolis, se rend à la Nouvelle-Orléans pour l’enterrement de vie de jeune fille de sa fille et un petit dîner de Thanksgiving avec son fils.

«Je ne veux pas rendre quelqu’un malade inconsciemment. Mais je ne veux pas manquer cet événement spécial pour ma fille unique », a-t-il déclaré.

Les experts en santé partagent des conseils importants pour célébrer Thanksgiving en toute sécurité. Pour en savoir plus sur Telemundo, visitez now.telemundo.com

Stephen Browning, un cadre à la retraite de Tucson, en Arizona, s’envolera pour Seattle pour passer Thanksgiving avec sa sœur. La réunion comprend généralement jusqu’à 30 personnes; Cette année, seuls 10 seront présents et tous les invités ont été invités à passer un test de coronavirus. Browning n’a pas l’intention de retirer le masque pour manger ou boire pendant le vol.

“C’est mon premier vol depuis décembre 2019, donc j’ai des doutes”, a-t-il déclaré. “Mais je pense que la plupart des compagnies aériennes agissent désormais de manière responsable et exigent que des masques soient portés sur tous les vols”, a-t-il déclaré.