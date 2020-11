COVID-19 :

La pandémie du COVID-19 est à un moment critique, en particulier dans l’hémisphère nord, avec la forte augmentation des cas dans des régions comme l’Europe, et les mois à venir “vont être très durs”, a averti vendredi le directeur général de l’Organisation. Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“La tendance dans de nombreux pays est dangereuse, avec des hôpitaux et des unités de soins intensifs atteignant déjà leurs limites de capacité ou les dépassant, et nous ne sommes qu’en octobre”, a averti l’expert éthiopien lors de sa dernière conférence de presse de la semaine.

Face à la situation actuelle, Tedros a demandé aux dirigeants politiques de «prendre des mesures immédiates pour éviter des morts inutiles, et pour que les mouvements ne soient pas limités et que les écoles puissent rester ouvertes».

«Comme je l’ai dit en février, ce n’est pas un exercice», a prévenu le chef de l’OMS, pour recommander aux gouvernements de prendre en compte les données de la pandémie dans leurs pays lors de leurs prises de décisions.

Il a ajouté que les réseaux de santé où les nombres d’hospitalisations et de cas graves sont déjà élevés “doivent commencer à faire les ajustements nécessaires” et a déclaré que dans tous les cas “il est important d’être honnête avec la population, d’expliquer ce qu’ils doivent faire et quelle est la situation. actuel”.

Il a souligné que même les gouvernements qui ont réussi à contrôler l’avancée du coronavirus “doivent redoubler d’efforts”.

“Les mois à venir vont être difficiles”, a insisté Tedros, qui a également indiqué que dans les cas où les populations doivent être isolées, “les gouvernements doivent tout mettre en œuvre pour les aider, et pour que leurs entreprises puissent bénéficier d’un soutien”.

Tedros a assuré qu’avec une bonne politique d’isolement des cas “les séquestrations peuvent être évitées” et a conclu en notant que “il n’est jamais trop tard pour que les autorités renversent la situation”.

L’Europe a dépassé l’Asie du Sud dans le nombre de cas, avec 8,8 millions, et le nombre de nouveaux cas quotidiens augmente rapidement, s’élevant actuellement à environ 200000, la moitié de ceux de la planète entière et presque sept fois plus qu’au pic de la première vague en mars et avril.

Les décès sur le Vieux Continent sont également en hausse et se situent déjà autour de 2 000 par jour, même si les chiffres sont encore inférieurs à ceux de mars et avril, où des maximums de 5 000 décès par jour ont été atteints.