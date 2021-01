COVID-19 :

(CNN espagnol) –– Dans la ville frontalière mexicaine de Ciudad Juárez, Eréndira Guerrero confectionne des ours en tissu avec des vêtements sélectionnés par ses clients. Guerrero les a faits pour célébrer des mariages ou des anniversaires. En raison de la pandémie et de l’augmentation du nombre de décès dus au covid-19, ses clients viennent dans son atelier pour faire fabriquer un ours avec les vêtements de parents décédés du covid-19 et, ainsi, essaient de sauver leur essence et de guérir leur perte. .

«L’idée des ours est apparue il y a deux ans et maintenant, avec le covid-19, elle s’est beaucoup plus développée. Ils ont été effectués de façon sporadique, selon les besoins. Honnêtement, en ce moment, il est monté en flèche depuis la fin du mois de novembre », déclare Eréndira Guerrero dans une interview pour CNN depuis son atelier.

Elle passe plusieurs heures à fabriquer des ours. Les vêtements doivent arriver lavés à votre atelier. Une fois le vêtement disponible, il est re-désinfecté. Le tissu est coupé puis transformé en ours. L’artisan décrit que la livraison des ours est toujours quelque chose de spécial, mais comme il s’agit d’un ours fabriqué avec le vêtement d’une personne décédée, la pertinence est plus grande.

Quand ils viennent le chercher. Et je suis sur le point de le lui remettre. Cela change totalement l’histoire. Vous voyez une personne triste, à la fois heureuse et en même temps avec l’illusion de l’étreindre. L’amour de ses souvenirs vient. De leurs expériences. Et ils ne peuvent pas empêcher le sentiment de pleurer, aussi compressé soit-il, car il s’agit de moi, de «je ne peux pas ne pas pleurer parce que nous n’avons pas l’habitude de pleurer devant les gens». Et c’est là que vous rompez avec eux. C’est le ressenti à distance, mais il y a une très belle connexion, très enrichissante. En particulier, c’est un très grand honneur pour moi », explique Eréndira.

Les personnes qui ont acquis un ours en tissu envoient des messages de remerciement pour Eréndira sur les réseaux sociaux. Les ours coûtent environ 30 $. Vous pouvez ajouter des détails, des phrases brodées et même des audios personnalisés ont été inclus.

La couturière mexicaine mentionne qu’elle a une théorie selon laquelle les ours gardent l’essence des êtres chers décédés et aident d’une manière ou d’une autre à guérir la douleur des familles. «Vous ne parlez pas d’un tissu qui n’a jamais été utilisé, donc les ours sont différents. Je l’appelle l’essence de chacun », mentionne-t-il.

«Le coronavirus ne vous donne pas la même chance qu’avant, que la mort elle-même vous a même donnée, qui était de voir votre malade. Ou si quelque chose arrivait, vous aviez l’occasion de le surveiller et de passer par ce processus. Le fait que vous soyez même dans une maison funéraire en train de regarder et de prier, de voir votre famille, un câlin, cela vous a rendu un peu plus fort. Et je dis que psychologiquement, cela vous a aidé à guérir et à accepter le départ de cet être cher et à le renvoyer d’une manière ou d’une autre. Comme nous en avons l’habitude, en particulier les Mexicains. Pas pour le moment, en ce moment, vous parlez de ne pas en avoir l’occasion ou de dire au revoir au dernier moment », témoigne Guerrero.

En raison du fait qu’il s’agit d’un travail artisanal, les délais de livraison ont tendance à être longs. Et la forte demande pour le produit a poussé les filles d’Eréndira à s’impliquer dans l’entreprise.

Guerrero a également fabriqué des ours pour les mères et les pères qui travaillent dans le secteur de la santé qui luttent contre la pandémie et laissent leurs enfants seuls pendant plusieurs heures.

«Pour les personnes qui sont parfois dans le secteur de la santé qui laissent leurs bébés à la maison, leurs petits enfants, car la voix de la mère, les vêtements, l’odeur de la mère, c’est un joli détail. On parle de la durée des pauvres cantonnés, Dieu sait combien de temps », dit Eréndira.

L’artisan a déclaré à CNN qu’elle avait des clients qui, après avoir entendu parler de ses ours, l’ont contactée pour lui demander d’en préparer avec un “message vivant” parce que “la situation du covid-19 a également fait réfléchir les gens à la mort”. assure.

«Une personne en particulier m’a dit:« Je veux un ours en peluche, de mon vivant, pour mes deux enfants. Maintenant que j’ai vu la proposition, cela a retenu mon attention parce que je veux enregistrer ma voix à chacun de mes enfants, avec un message pour que le jour où je serai parti, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants et autres l’ont, que ce soit un souvenir et qu’ils sachent qui étais-je », dit Guerrero.

À Chihuahua, Ciudad Juárez, d’où est originaire Eréndira Guerrero, les décès dus au covid-19 persistent. L’Etat est dans un feu orange épidémiologique, à seulement un pas du risque épidémiologique maximal.

Le Mexique a une fois de plus un rebond des infections et des décès dus au coronavirus. Depuis le début de la pandémie, 1,7 million de cas positifs de covid-19 et 146 174 décès liés à la maladie ont été confirmés, selon les autorités. 29 des 32 États sont en état d’alerte élevée ou maximale pour les infections et les décès à coronavirus.