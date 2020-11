COVID-19 :

Bien que l’objectif premier dans le monde soit de lutter contre ce coronavirus, une leçon déjà apprise est que d’autres virus possibles ne doivent pas être négligés, surtout s’ils sont similaires au virus actuel. Pour lui, des mesures rapides ont été prises suite à la découverte des premiers coronavirus découverts en dehors de la Chine étroitement liés au SRAS-CoV-2, publié dans la revue scientifique Nature.

Ils ont été trouvés concrètement dans deux laboratoires asiatiques, un au Cambodge et un au Japon, et à nouveau d’origine animale, sur des chauves-souris fer à cheval congelées. Précisément, le même spécimen que celui considéré comme une cause possible du COVID-19. Il reste à déterminer par l’Organisation mondiale de la santé s’il s’agissait d’une transmission directe à l’homme ou avec un animal comme intermédiaire, comme le pangolin.

Par les caractéristiques de la découverte, on peut conclure que les virus “ parents ” du coronavirus sont courants chez les chauves-souris rhinolophus, qu’elles soient ou non en Chine. En effet, entre 2015 et 2019, des coronavirus liés à la pandémie ont été retrouvés chez des chauves-souris et des pangolins.

Ce que l’on sait des deux coronavirus

D’une part, c’est celui du Cambodge, trouvé dans deux chauves-souris fer à cheval Shamel, ou Rhinolophus shameli, qui auraient été capturés dans le nord du pays en 2010, et tous deux ont été congelés dans un laboratoire. Encore le génome n’a pas été complètement séquencé, ce qui sera la tâche d’Etienne Simon-Lorière, virologue à l’Institut Pasteur de Paris. Vos informations peuvent être très importantes pour être étroitement liées à l’actuelle.

D’autre part, au Japon, le virus Rc-o319 a été détecté dans les excréments d’un autre fer à cheval, dans ce cas le Rhinolophus cornutus, qui était capturé plus tard en 2013. De cela, on sait que partage 81% de son génome avec le SRAS-CoV-2, un chiffre trop loin si en théorie il devrait dépasser 97% selon les scientifiques.

En tout cas, ce qui est certain, c’est qu’il a pris les enquêteurs au dépourvu. «Je ne m’attendais pas à trouver un parent du SRAS-CoV-2», déclare Shin Murakami, virologue à l’Université de Tokyo qui a participé à l’analyse des échantillons, à la revue Nature.

Une incitation à continuer à chercher

La vérité c’est que seuls certains des virus de la famille des coronavirus sont liés étroitement avec la pandémie trouvée à Wuhan. Le plus proche connu à ce jour est le RaTG13, également trouvé chez les chauves-souris fer à cheval, Rhinolophus affinis, dans la province chinoise du Yunnan, en 2013.

Maintenant, le but est continuer la recherche avant l’indice qu’il peut y en avoir plus sans avoir été analysé. «Le SRAS-CoV-2 n’était probablement pas un nouveau virus apparu soudainement. Les virus de ce groupe existaient avant que nous ne les réalisions en 2019 »dit Tracey Goldstein, directrice associée du One Health Institute de l’Université de Californie à Davis, qui a participé à la découverte du Cambodge.

En fait, précisément le dernier, celui détecté au Japon, est l’un des plus éloignés du SRAS-CoV-2, car il ne peut pas se lier au récepteur des cellules humaines qui utilise cela pour entrer dans notre corps. Par conséquent, il y trouve une difficulté à infecter, au moins à travers ce processus. Donc, le pari est de chercher plus de chauves-souris, d’analyser plus d’échantillons et de trouver ceux qui sont étroitement liés.