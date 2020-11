COVID-19 :

Nous sommes au milieu de la deuxième vague du coronavirus dans le monde. Les personnes infectées montent en flèche, et bien que nous ayons la bonne nouvelle des vaccins de la société Pfizer et de la société Moderna, il faudra encore des semaines, des mois pour voir les résultats. Par conséquent, d’autres entreprises continuent de travailler sur leurs propres vaccins est une priorité. Mais certains subissent des cyberattaques inexplicables dans le seul but de nuire non pas à ces entreprises elles-mêmes, mais au monde entier.

Cyberattaques contre les sociétés pharmaceutiques et les chercheurs

Les cyberattaques sont utilisées pour agacer les organisations de soins de santé qui luttent contre la pandémie. Attaques que l’équipe de sécurité de Microsoft a analysées et ils nous indiquent dans un article officiel sur leur blog à quels groupes sont attribués. Ces derniers mois, «nous avons détecté des cyberattaques de trois cybergroupes ciblant sept grandes entreprises directement impliquées dans la recherche de vaccins et de traitements pour Covid-19 “. Parmi les cibles figurent de grandes sociétés pharmaceutiques et des chercheurs en vaccins de Canada, France, Inde, Corée du Sud et États-Unis.

Les attaques provenaient du groupe de hackers Strontiun, originaire de Russie, et de deux groupes de Corée du Nord que Microsoft appelle Zinc et Cerium.. Parmi les objectifs de ces trois groupes figure l’attaque majoritaire contre les fabricants de vaccins qui ont des vaccins Covid-19 à divers stades d’essais cliniques. L’un est une organisation de recherche clinique participant aux essais, et un autre a développé un test pour Covid-19.

Spray de mot de passe

– Le groupe russe Strontium evous utilisez pour vos cyberattaques la technique ‘Password Spray’ et tente de accès par force brute (Brute Force), pour voler les informations d’identification d’accès. Ce sont des attaques qui visent à pénétrer les comptes des gens en utilisant des milliers ou des millions de tentatives rapides pour en trouver une qui fonctionne.

– Groupe de zinc nord-coréen a principalement utilisé des «crochets» de phishing pour voler des informations d’identification, en envoyant des messages avec des descriptions de poste fabriquées prétendant être des recruteurs.

– Le groupe nord-coréen Cerium Il s’est lancé dans le hameçonnage à partir de faux e-mails utilisant des thèmes Covid-19 tout en se faisant passer pour des représentants de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé.

La plupart de ces attaques ont été bloqués par les protections de sécurité mises en place par Microsoftt, en informant toutes les organisations cibles de ce qui s’est passé. Même si “il y a eu des cas où les attaques ont réussi”, à ce moment-là, “nous avons offert de l’aide” aux entreprises concernées.

Cyberattaques contre les hôpitaux

Ce ne sont là que quelques-unes des attaques les plus récentes contre ceux qui combattent Covid-19, mais la vérité est que les cyberattaques visant le secteur de la santé et profitant de la pandémie ne sont pas nouvelles, car Nous en souffrons depuis le début en février – mars. Les cybercriminels ont ciblé les hôpitaux et les organisations de soins de santé à travers les États-Unis. Auparavant, pendant la pandémie, les attaques étaient dirigées contre:

– L’hôpital universitaire de Brno en République tchèque

– Le système hospitalier parisien

– Les systèmes informatiques des hôpitaux en Espagne

– Hôpitaux en Thaïlande

– Les cliniques médicales de l’État américain du Texas, une agence de soins de santé de l’État américain de l’Illinois et même des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé.

– Dans AllemagneNous avons récemment vu la menace pour la santé humaine qui en résulte devenir une réalité tragique lorsqu’une femme à Düsseldorf serait devenue le premier décès connu à la suite d’une cyberattaque contre un hôpital.