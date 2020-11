COVID-19 :

«Faites attention avec celui-ci, c’est génial», m’a-t-il dit. Ander lorsque l’équipe rivale a effectué son premier remplacement. Sauté sur le terrain un joueur d’Europe de l’Est, nom patronymique difficile à prononcer. J’ai été surpris par la déclaration d’Ander, le fils de bons amis et un de mes amis, qui avait alors quatorze ou quinze ans. Aussi sa conviction. Je lui ai demandé s’il l’avait déjà vu jouer. Il secoua la tête en crachant une pipe sur le sol de San Mamés. “Non, mais à la FIFA il a un 84 de moyenne”, condamné.

La scène a eu lieu il y a plus de cinq ans. J’ai donc trouvé drôle de voir comment la virtualité changeait progressivement la façon dont les jeunes fans voyaient la réalité du football. La confiance en une bonne saison s’est produite parce que votre équipe avait de bonnes moyennes en FIFA, Pro ou Football Manager.

Au début de la pandémie, la virtualité vint pour un temps remplacer le vrai football. En l’absence d’allumettes en chair et en os, les fans (du moins le plus jeune) ont animé des pixels à travers Youtube dans le tournoi organisé par Ibai. Puis je me suis souvenu de la phrase d’Ander.

En octobre, avec le ballon sur l’herbe, mais les stands vides, j’étais très curieux de voir si les créateurs de jeux vidéo de football avaient laissé la réalité têtue et triste que nous vivons avec COVID-19 s’insinuer dans leurs univers. Je n’ai pas encore FIFA (J’ai abandonné le Pro il y a près de dix ans, je me suis éloigné de lui en tant qu’ami d’enfance avec qui vous n’avez plus rien en commun), alors j’ai demandé sur Twitter. Ils m’ont dit que non, que les gradins dans les stades virtuels sont toujours remplis de fans virtuels.

Je pensais que bien que les matchs de football cherchent à reproduire le vrai football, il faut parfois le qualifier pour le mieux, comme une anecdote se pare d’un dîner entre amis. Et ça me va. Bien que la réalité ait actuellement un score moyen très faible (moins de 50, bien sûr), les créateurs des jeux ont choisi de l’améliorer et de lui attribuer une note globale de crack. Ils font bien. Après tout, la PlayStation, comme les livres ou les films, a été inventée pour nous aider à rêver.