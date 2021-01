COVID-19 :

L’Espagne est à nouveau dans une situation critique en raison de la pandémie causée par le COVID-19. Les médecins et épidémiologistes du pays demandent au gouvernement de décréter un nouveau confinement, tandis que le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires, Fernando Simon, et le ministre de la Santé, Salvador Illa, insiste pour que si les citoyens respectent rigoureusement les restrictions actuelles cette mesure stricte ne sera pas nécessaire. Les experts soutiennent que le scénario est déjà suffisamment critique pour le mettre en œuvre, car de nombreux hôpitaux sont à nouveau saturés.

L’une des régions les plus touchées par cette troisième vague est la La communauté de Madrid, qui a notifié 3813 infections au cours des 24 dernières heures et dont la pression hospitalière a augmenté notamment: le 75% des lits en USI des hôpitaux de Madrid sont occupés et un 40% est pour les patients COVID. Cette augmentation des revenus a laissé des images alarmantes de la Hôpital de La Paz, où l’un des Salles d’urgence destinées aux patients COVID est presque le double de sa capacité. Dans son journal télévisé de ce jeudi, laSexta a montré comment dans cette salle, prêt à avoir douze lits, Je sais ils servent 21 personnes malade avec un coronavirus.

le sixième

Guillén del Barrio, infirmier aux urgences de l’hôpital de La Paz et délégué du syndicat MATS, explique à 20 Minutes que les unités de soins intensifs «se remplissent» à cause du contagions produites à Noël et quelques jours après. «La première unité de soins intensifs qui a été utilisée pour les patients COVID a 20 lits occupés. Le second devrait en avoir 20, mais au plus vous pouvez en mettre 14 pour manque de personnel. Je pense qu’il y a sept patients en ce moment, donc il y a de la place pour sept autres », calcule-t-il.

Mauvais conditionnement

D’autre part, Del Barrio critique que la salle bondée de son hôpital “Manque de ventilation adéquate” pour traiter ce type de patients, car les personnes ayant une PCR positive et les autres suspects d’être infectés sont mixtes, qui risquent davantage de contracter le virus si elles ne l’avaient pas fait: «Ainsi, il y a un concentration plus élevée de virus dans l’air, qui est un un plus grand danger pour les admis et les travailleurs. Un patient suspecté de coronavirus ne court pas le même risque s’il est entouré de 11 personnes de plus de 20 “. De plus, il critique que de nombreux patients hospitalisés sont assis dans des fauteuils, au lieu de s’allonger sur un lit, comme ils auraient besoin: «Ils sont entassés ensemble. C’est absolument indigne ».

Ces inconvénients auraient pu être évités si le gym de physiothérapie a été activé comme salle pour les patients COVID, comme cela s’est produit dans la deuxième vague, l’infirmière dit: “Ils ne l’ouvrent pas exprès. Il n’y a plus de place à La Paz car ils ne veulent pasIls essaient de forcer les gens à se rendre à Zendal en les plaçant dans des fauteuils au lieu de lits ».

L’hôpital Isabel Zendal continue de susciter la controverse

L’effondrement pourrait également être évité, selon Del Barrio, si certains patients étaient transféré à l’hôpital Isabel Zendal. Cependant, beaucoup d’entre eux refusent car «ils savent qu’ils sont mal équipés». Également “Service d’ambulance moche” offert lors du passage de Filomena temporaire il a empêché d’autres personnes d’accéder à la fois à ce centre et à l’hôpital Carlos III.

Santé, pour sa part, assure que les patients peuvent être transférés sans problème à Isabel Zendal, qui est la centre avec plus de patients COVID de Madrid, soulignent-ils, et que cela aide le reste des hôpitaux à mener à bien leur activité normale.