COVID-19 :

Par: Mariana Carles

Avant d’être mis en quarantaine, j’avoue avoir vécu une vie assez solitaire. Sans mari, sans petit ami, sans enfants à prendre en charge, mes journées se sont plus ou moins passées comme maintenant, sans beaucoup de contacts humains, mais seulement quand il m’est venu à l’esprit d’aller au gymnase, au supermarché ou si je daignais rendre visite à ma mère ou un ami proche.

Il pouvait même passer des semaines sans parler ni voir personne. Cependant, lorsque la pandémie a commencé, j’ai commencé à reconnaître quelque chose de différent à mon sujet. Ma créativité était nulle, je n’avais pas envie d’écrire ou de faire de l’exercice, même ma faim avait disparu. Cela m’a seulement fait me coucher dans mon lit en regardant des films ou des séries qui me faisaient penser à une réalité autre que la quinzaine par centaines que j’avais laissée sur mon compte courant et mon profil de chômeur.

Avant de paniquer, et entre tant de désolation et de mauvaises nouvelles, j’ai préféré isoler mon esprit jusqu’à ce que j’obtienne quelque chose qui me connecte à la prospérité, je savais déjà que se mettre à pleurer ne ferait pas baisser le nombre de morts, ni accélérer la libération du vaccin.

Naturellement et involontairement, j’ai été attiré par le chant des mantras qu’il a suggéré @michellebadillooficial, également par Feng Shui avec @ fengshuitips88 et les nombres sacrés de @voyages. J’ai commencé à les mettre en pratique, avec aucune attente plus grande que le calme que je pouvais ressentir, et oh surprise quand j’ai commencé à voir les résultats. J’avais activé le coin de la prospérité et de l’argent chez moi, plaçant les objets que la pratique chinoise me recommandait, et je n’ai cessé de recevoir des offres d’emploi et de recevoir de l’argent de sources inattendues, même de mon locataire, qui non seulement n’a pas a cessé de payer à temps mais m’a renouvelé pour quelques mois de plus. Ensuite, j’ai commencé à réciter 444 pour la santé, ce qui a fait de moi une source inépuisable d’énergie et de bien vivre, et aussi le nombre sacré pour trouver un partenaire. Parce que qui sait, non? Si vous faites la queue pour entrer dans le supermarché …

Enfin, dès que je me lève, je mets mon compte YouTube de Snatam kaur et je fais le mantra RaMaDaSa qui me relie à l’amour et à la paix. Ils vous recommandent généralement de le réciter à haute voix et dans un plan de méditation, mais je le fais aussi pendant que je prépare mon café, fais le lit et organise ma journée de la manière la plus optimale possible pour ne pas me laisser emporter par la tristesse ou l’inquiétude. À la fin de l’histoire, chacun choisit comment passer ses journées, que ce soit par inquiétude ou par optimisme. Je parie sur l’optimisme, la joie et la certitude que des temps meilleurs viendront, et s’ils ne viennent pas, alors j’irai les organiser moi-même!

Happyando avec Mariana Carles / carlesmariana@gmail.com