Les gouvernements des États américains ont mis en œuvre de nouvelles restrictions pour freiner le COVID-19 alors que le président Trump reste silencieux

Cas de coronavirus dans États Unis ont augmenté d’un million la semaine dernière, pour dépasser les 11 millions ce lundi, avec plus de 245 mille morts, ce qui a poussé de nombreux gouvernements d’État à ordonner des fermetures ou confinements partiels pour ralentir la propagation.

Les ordres au niveau de l’État sont arrivés alors que le président Donald Trump a pratiquement cessé de gérer et de faire référence à la pandémie de COVID-19[feminine se concentrer sur la défense du fait que les élections présidentielles étaient une «fraude», même si elles n’en avaient aucune preuve.

États comme Californie, Nouveau Mexique, Oregon Oui Dakota du nord, entre autres, ont annoncé différentes mesures pour faire face à ce rebond, dont la fermeture temporaire du travail; l’interdiction de l’activité physique dans les espaces clos et sa limitation dans les espaces ouverts; et suspension des activités scolaires parascolaires.

Deux semaines d’accouchement partiel

Compte tenu de l’augmentation des cas ces dernières semaines, Nouveau Mexique Oui Oregon débutera entre ce lundi et mercredi un confinement “partiel«Ce qui forcera la fermeture temporaire des gymnases, restaurants, musées, bars, salons de beauté et autres commerces« non essentiels »jusqu’au 30 novembre au moins.

Les espaces commerciaux identifiés comme des «entreprises essentielles», comme les pharmacies ou les supermarchés, peuvent fonctionner de manière limitée, avec une capacité de 25%.

Cependant, les lieux de culte pourront offrir des services religieux à leurs paroissiens, que ce soit dans des espaces fermés ou publics, selon l’ordonnance rendue par le gouverneur du Nouveau-Mexique, la démocrate Michelle Lujan Grisham.

D’autre part, dans Dakota du nord, qui a battu un record de cas ce week-end, les autorités de l’État ont ordonné l’utilisation de masque obligatoire dans la rue et la suspension des sports d’hiver et des activités parascolaires jusqu’au 14 décembre.

Activité de plein air, limitée

Une situation similaire est vécue dans Californie, où le activités extérieures ce sont des entreprises largement restreintes et «non essentielles» ont dû fermer à nouveau leurs portes.

Les cas hebdomadaires de coronavirus ont doublé le mois dernier dans l’État et le comté de Les anges enregistré plus de 6 800 infections au cours du week-end.

Ce lundi, le gouverneur de Californie, également démocrate Gavin Newsom, a décidé de mettre le “pause d’urgence«En ordonnant que 28 autres comtés de l’État entrent dans la phase la plus restrictive des fermetures d’entreprises, de sorte que la grande majorité des frontières de l’État sont déjà régies par ces règlements.

Ce mouvement restreint sévèrement la capacité des commerces de détail à partir de demain, mardi, ferme les gymnases et limite les restaurants uniquement à offrir leurs services en plein air.

A quelques kilomètres au sud, dans le comté Saint Diego, un homme d’affaires avec plusieurs académies de football dans l’État, Bernat Franquesa, a dû adapter sa formation pour se conformer aux nouvelles réglementations de distanciation sociale dans les activités de plein air.

“Nous avons augmenté le nombre d’entraîneurs pour avoir des groupes de joueurs plus petits et des mesures de sécurité accrues: hygiène, pas de contact physique à l’entraînement et utilisation de masques faciaux tout le temps des parents et des entraîneurs”, a-t-il expliqué dans des déclarations à Efe.

Trump continue en silence

Malgré l’augmentation des cas dans tout le pays et les mesures de l’État, le président Atout a été gardé dans silence concernant à la pandémie ces derniers jours, et c’est le vice-président, Mike Pence, qui a été présent dans les appels aux gouverneurs pour faire face à cette nouvelle vague de contagion.

Selon un haut responsable du gouvernement au Washington Post, Trump n’a pas assisté à une réunion du groupe de travail sur les coronavirus depuis “au moins cinq mois”.

Cette même source, qui a préféré garder l’anonymat, a estimé que le président devrait cesser de parler fraude électorale et se concentrer sur la lutte contre le nombre élevé d’infections au COVID-19 qui ont été enregistrées ces dernières semaines.

Ce lundi, la biotech Moderne a annoncé que son éventuel vaccin était efficace à 94,5%, devenant la deuxième option, avec Pfizer, pour donner des résultats préliminaires positifs, ce qui a fait naître l’espoir que la fin du pire de la pandémie est un peu plus proche malgré l’augmentation des cas aux États-Unis et en Europe.

