COVID-19 :

C’était la grande nouvelle pour les catégories non professionnelles du football espagnol. Jolen Lescott revenait après sa retraite il y a trois ans pour jouer pour le Racing Murcia, comme l’a annoncé le club. Mais quel a été un succès médiatique ce mardi C’est devenu un cauchemar avec l’échange de coups bas et de demi-vérités.

Racing Murcia a publié une note informant que finalement Lescott ne pouvait pas rejoindre l’équipe de Murcie en raison de problèmes avec les tests COVID. “Racing Murcia veut rectifier son précédent communiqué de presse, en communiquant à tous ses fans et followers qu’après toutes les procédures pour terminer la signature ont été effectuées par le club, Joleon Lescott n’a pas pu se rendre en Espagne pour passer le test Covid19 dans les délais fixés par la RFEF, rendant impossible pour le joueur de participer au match de la Copa del Rey contre Levante. “

Contrairement aux rapports, je n’ai jamais été aussi près de jouer pour @racingmurciafc que les gens sont amenés à le croire. Covid n’a joué aucun rôle dans l’échec de l’accord. 👍🏽 – Joleon Lescott (@JoleonLescott) 15 décembre 2020

Cependant, quelques heures plus tard, c’est le joueur lui-même, 38 ans, qui a pris la parole via Twitter pour désavouer le club de Murcie et donner sa version de l’échec de la signature: “Contrairement aux nouvelles publiées, je n’ai jamais été près de jouer pour Racing Murcia comme on a été amené à le croire. COVID n’a joué aucun rôle dans la non-conclusion de l’accord«Le joueur anglais a déjà montré sa surprise lorsque le club, présidé par Morris Pagniello, a annoncé sa signature alors qu’il n’avait engagé que des conversations sans rien fermer.

Il y a un malaise parmi les fans de Racing Murcia puisqu’ils ne savent pas s’il faut en croire la version officielle du conseil d’administration et pensent que c’est le joueur qui a joué avec les illusions du modeste club. Ou au contraire, accepter la version de la défense anglaise comme bonne. La vérité, C’est que Racing Murcia affrontera Levante ce mercredi dans un match de Copa del Rey et Lescott ne sera pas court pour le moment.