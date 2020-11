COVID-19 :

Plusieurs sont les voies par lesquelles le coronavirus SRAS-CoV-2 peut être transmis et la transmission sexuelle pourrait en faire partie. Récemment, une étude de la Miller School of Medicine de l’Université de Miami publiée dans le World Journal of Men’s Health a confirmé le présence de coronavirus dans le tissu testiculaire de certains hommes infectés.

“Ces résultats pourraient être le première étape pour découvrir l’impact potentiel de Covid-19 sur la fertilité masculine et si le virus peut être transmis sexuellement », déclare l’auteur principal de cette étude, le Dr. Ranjith Ramasany. La découverte découle de l’étude des autopsies de six hommes décédés du COVID-19: ils ont trouvé altérations de la fonction du sperme dans trois des échantillons et la preuve du virus en utilisant la microscopie électronique dans le tissu d’un autre.

Le Dr Ramasany souligne également le présence du virus chez un autre patient après avoir subi une biopsie testiculaire, “mais avait des antécédents de COVID. Le patient a été testé négatif et était asymptomatique après avoir eu le virus, mais a montré la présence du virus à l’intérieur des testicules“.

La découverte marque “la première recherche publiée à rapporter le cas d’un patient vivant qui s’est rétabli du virus avec la présence d’un coronavirus. C’est nouveau, remarquable et certainement digne d’être approfondi », affirme l’expert.

Infection testiculaire

La présence du virus dans les testicules peut être expliquée par la enzyme de conversion de l’angiotensine-2 (ACE-2), à travers lequel le coronavirus pénètre dans le corps, et qui est présent dans d’autres organes du corps tels que les poumons, le cœur ou les reins.

Le Dr Ramasany souligne le “douleur testiculaire, accompagnée d’autres symptômes” comme signe que le virus est entré dans les testicules. Le cas échéant, il recommande que «si les hommes pensent à fertilité et / ou faible taux de testostérone, que ce soit dans le présent ou dans le futur, ils devraient avoir leur taux de testostérone avec un test sanguin“.

Maintenant, ce qui reste à déterminer est le quantité de virus qui doit être présente dans le tissu testiculaire pour être détectée dans le sperme, ainsi que la charge virale nécessaire à sa transmission sexuelle.

Virus et fertilité

Ce ne serait pas le premier virus à affecter la fertilité masculine, car d’autres comme les oreillons ont également un impact sur la spermatogenèse. «Il se pourrait que Covid-19 fonctionne de la même manière, provoquant un processus inflammatoire», explique un autre des auteurs, Justin K. Achua, qui souligne que, «en évaluant les résultats de l’autopsie, nous avons vu que lLes testicules de Covid-19 présentaient des signes d’inflammation avec des globules blancs envahissant les testicules“.