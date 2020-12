COVID-19 :

NAIROBI, Kenya – Une autre nouvelle variante du coronavirus semble être apparue au Nigeria, a déclaré jeudi le responsable de la santé publique en Afrique, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires.

La découverte pourrait être une autre cause d’alerte dans la pandémie, après que d’autres variantes ont été identifiées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud qui ont provoqué un retour des restrictions de voyage alors que le monde entrait dans une grande saison des vacances.

“C’est une ligne distincte de celles de la Grande-Bretagne et de l’Afrique du Sud”, a déclaré aux journalistes le directeur des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, John Nkengasong. Le CDC nigérian et le Centre africain d’excellence pour les génomes des maladies infectieuses de ce pays – le plus peuplé d’Afrique – analyseront davantage d’échantillons.

«Donnez-nous un peu de temps», dit-il. “Il est encore trop tôt.”

L’alerte sur la nouvelle variante possible est due à deux des trois séquences génétiques, a-t-il déclaré, bien que cela et l’alerte déclarée en Afrique du Sud à la fin de la semaine dernière aient incité une réunion d’urgence du CDC africain cette semaine.

La variante a été trouvée dans deux échantillons de patients prélevés les 3 et 9 octobre dans l’État nigérian d’Osun, selon une publication de recherche consultée par l’Associated Press.

«Ces derniers jours, de nouvelles variantes du virus COVID-19 ont été signalées en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Les virus mutent avec le temps, ce qui est naturel et attendu. Le Royaume-Uni a signalé que cette nouvelle variante se transmettait plus facilement, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve qu’elle soit plus susceptible de provoquer une maladie grave ou une mortalité … », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Contrairement à la variante vue en Grande-Bretagne, «nous n’avons pas vu cette augmentation rapide de la lignée au Nigeria et nous n’avons aucune preuve indiquant que la variante P681H contribue à une transmission accrue du virus au Nigeria. Cependant, la différence relative dans l’échelle de surveillance génomique au Nigéria par rapport à la Grande-Bretagne pourrait impliquer une capacité moindre à détecter ces changements », note le rapport.

Les infections se multiplient dans certaines parties du continent africain.

La nouvelle variante en Afrique du Sud est désormais prédominante dans ce pays, a déclaré Nkengasong, avec des infections confirmées approchant le million de patients. Bien que la variante se propage rapidement et ait une charge virale élevée, il n’est pas encore clair si elle provoque une maladie plus grave, a-t-il déclaré.

“Nous pensons que cette mutation n’aura aucun effet” sur le déploiement des vaccins contre le COVID-19 sur le continent, a-t-il déclaré à propos de la variante sud-africaine.

Le ministre sud-africain de la Santé a déclaré mercredi soir qu’un “taux de propagation alarmant” du virus était en cours sur le territoire, avec plus de 14 000 nouveaux cas confirmés le dernier jour, dont plus de 400 décès. Il s’agissait de la plus forte augmentation quotidienne de cas documentés dans le pays.

Le pays a ajouté plus de 950 000 cas et la maladie ne les remet pas, a déclaré Zwelini Mkhize dans un communiqué.

Plus de 2,5 millions de cas de COVID-19 ont été confirmés en Afrique, soit 3,3% des cas dans le monde. Les infections à travers le continent ont augmenté de 10,9% au cours des quatre dernières semaines, a déclaré Nkengasong, y compris une augmentation de 52% au Nigéria et de 40% en Afrique du Sud.

Pour la première fois depuis que le premier cas du virus a été confirmé en Afrique subsaharienne en février, le Nigéria est à l’honneur au milieu d’une flambée des infections.

«Ces dernières semaines, nous avons eu une augmentation considérable du nombre d’échantillons dans le laboratoire de référence (du CDC du Nigeria), a déclaré jeudi le directeur du centre Chikwe Ihekweazu sur Twitter.

“Cela a entraîné un retard inhabituel dans les tests, mais nous travaillons sans interruption” et de nombreux travailleurs ont réduit leurs vacances et sont retournés au travail, a-t-il noté.

Le Nigéria a confirmé plus de 80000 cas confirmés de coronavirus.