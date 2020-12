COVID-19 :

Bill Gates a fait les manchettes pendant une grande partie de 2020 pour ses prévisions sur la crise des coronavirus. Tout a commencé lorsqu’un utilisateur de Twitter a rappelé une interview publiée dans le magazine «Times» 2015 dans laquelle le co-fondateur de Microsoft avait prédit l’arrivée d’une pandémie majeure dans un proche avenir. Depuis ce moment, le magnat américain a fait toutes sortes de prédictions sur l’évolution de la pandémie, certaines avec beaucoup de succès, comme la date à laquelle le premier vaccin arriverait. Eh bien, maintenant, dans un article sur son blog personnel, il a écrit qu’en 2021, il y aurait deux bonnes nouvelles et une bonne nouvelle.

La normalité qui arrivera en 2021

Le titre de l’article en question est “Ces avancées rendront 2021 meilleur que 2020”, et dans celui-ci, Bill Gates a détaillé une série de nouveautés qui permettront au monde retour à la normale, bien qu’il prévienne que personne n’est actuellement hors de danger.

Mais que voulez-vous dire exactement quand vous parlez de normalité? Dans des déclarations précédentes, il a assuré que le monde ne serait plus jamais le même que celui que nous avions quitté au début de 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé. Il 30% des heures de bureau disparaîtront, ainsi que 50% des déplacements professionnels.

La pandémie va-t-elle s’aggraver dans les mois à venir?

Dans l’article publié sur son blog personnel, le magnat assure que les modèles informatiques indiquent que la pandémie pourrait s’aggraver en janvier. Vous pensez que le plus important pour le moment est d’en savoir plus sur nouvelle variante de Covid-19 trouvé au Royaume-Uni, qui, bien qu’il semble se propager plus rapidement, pourrait être moins mortel.

À la mi-décembre, Bill Gates a parlé dans une interview avec CNN de la façon dont la pandémie allait évoluer en 2021. Il a donné un point de vue très pessimiste, assurant que le mois plus difficiles et plus compliqués ils ne sont pas encore arrivés. En outre, il a assuré que l’accès au vaccin contre le coronavirus devrait être basé uniquement et exclusivement sur les besoins médicaux des personnes, et non sur la richesse économique.

La bonne nouvelle à venir en 2021

Malgré les mauvaises nouvelles, le co-fondateur de Microsoft est convaincu qu ‘«il y a deux raisons d’espérer». Tout d’abord, il se réfère au mesures d’hygiène et de sécurité recommandé par les autorités sanitaires, qui se sont avérés très efficaces pour arrêter la propagation du Covid-19 et sauver des vies alors que le vaccin est distribué dans le monde: utilisation obligatoire d’un masque, distance de sécurité et lavage fréquent des mains.

Et deuxièmement, il croit que pour le printemps 2021 les vaccins commenceront à atteindre une échelle où leur impact sera mondial. Même dans ce cas, il sera nécessaire de continuer à appliquer certaines restrictions, comme éviter les grands événements.

Malgré tout, le nombre de Cas de covid-19 et le nombre de décès commencera à baisser considérablement, en particulier dans les pays riches, et la vie sera beaucoup plus proche de la normale qu’actuellement.

Quand la pandémie de coronavirus prendra-t-elle fin?

À la mi-août, lors d’une conversation avec «Wired», Bill Gates a prédit que la pandémie se terminerait dans les pays riches en 2021, même si dans les pays pauvres, il faudra attendre fin 2022, au minimum. En outre, il a assuré qu’une fois le Covid-19 éradiqué, le monde aurait perdu de nombreux mois dans la lutte contre des maladies telles que le paludisme ou le VIH.

Données sur les coronavirus dans le monde

Depuis que la crise de Covid-19 a éclaté, il y a eu 80,8 millions de caisses dans le monde et le nombre de morts est de 1,76 million. Le pays le plus touché est les États-Unis, qui comptent 18,5 millions d’infections et plus de 327 000 décès. Elle est suivie par l’Inde, qui dépasse déjà 10 millions de cas et le nombre de défunts 146 000.

Dans Brésil 7,3 millions de cas et 188 000 décès ont été enregistrés. Le pays le plus touché d’Europe est la Russie, avec 2,9 millions d’infections.

Espagne C’est le septième pays au monde avec le plus de décès par coronavirus en nombre d’habitants. Le premier cas dans notre pays a été enregistré le 31 janvier, un patient allemand sur l’île de La Gomera. En quelques semaines, le virus s’est propagé dans tout le pays et le gouvernement a décrété l’état d’alerte le 14 mars.

Il population non confinée Il a commencé début mai et s’est terminé le 21 juin, lorsque la soi-disant «nouvelle normalité» est entrée. Après l’été, l’augmentation des infections s’est à nouveau accélérée, obligeant à appliquer de nouvelles restrictions et confinements. Une fois de plus, le gouvernement a approuvé un nouvel état d’alerte, imposant un couvre-feu et des limites de périmètre des communautés autonomes.