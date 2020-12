COVID-19 :

“Il est probable que tous les enfants seront infectés par le coronavirus tout au long du parcours”, expliquait Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid en septembre. Cependant, depuis que la maladie à coronavirus a commencé à être étudiée, Il a toujours été dit que les enfants semblent avoir une projection particulière et ont donc moins de gravité dans leurs infections.

Plusieurs hypothèses expliquent ce phénomène. Une meilleure santé des vaisseaux sanguins et des différences dans le système immunitaire sont quelques-uns des facteurs qui empêchent les enfants d’avoir des symptômes plus graves, selon une revue scientifique réalisée par des experts du Murdoch Children’s Research Institute (États-Unis), de l’Université de Melbourne (Australie) et de l’Université de Fribourg (Allemagne).

exister de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles les adultes souffrent davantage de la maladie par opposition aux enfants, mais il y a peu de consensus pour vraiment expliquer pourquoi après un certain âge, disons 60 ans, les complications augmentent considérablement.

Les couches de cellules endothéliales, clé possible

Cette nouvelle recherche scientifique met l’accent mis sur la couche de cellules endothéliales qui tapissent les organes, comme le cœur ou les vaisseaux sanguins et lymphatiques, et les conditions qui s’y produisent et qui augmentent avec l’âge.

Les auteurs, à travers leurs découvertes, croient fermement en sa relation avec le COVID-19: «Nous savons que les dommages préexistants aux vaisseaux sanguins jouent un rôle dans la gravité du COVID-19 Et ils peuvent entraîner des caillots sanguins et provoquer des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Le coronavirus peut infecter ces cellules endothéliales et provoquer une inflammation de ces structures ».

Par exemple, en ce qui concerne l’inflammation, les maladies chroniques, qui surviennent principalement à un âge avancé, ont également été liés au fait d’avoir une image sérieuse du coronavirus. Et tout cela, chez les enfants, ne se produit pas.

Rejoint la théorie de l’enzyme TMPRSS2

Il y a moins d’un mois, des chercheurs du Vanderbilt University Medical Center (Canada) expliquaient que cela pouvait être dû au fait les enfants avaient des niveaux inférieurs d’une enzyme, TMPRSS2, qui est responsable de la coupure de la protéine des «pointes» qui dépassent du virus inhalé et cela permet au virus de fusionner sur la membrane cellulaire pour entrer dans la cellule.

Sur la base de leurs conclusions, le coronavirus, qui utilise une enzyme et un co-récepteur pour envahir les cellules épithéliales des voies respiratoires trouvé dans les poumons, il serait plus difficile de toucher les enfants pour cette raison.