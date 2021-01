COVID-19 :

Les maires du PSOE d’El Verger, Ximo Coll, et Els Poblets, Carolina Vives, ils ont ignoré les règles du système national de vaccination Covid et tous deux – qui sont également mariés – ont déjà reçu la première dose du vaccin. Les deux conseillers du PSOE valencien affirment qu ‘«il y avait beaucoup de doses» et ont préféré les mettre avant qu’elles ne soient «jetées».

Le picaresque avec l’administration du vaccin contre le coronavirus atteint des positions élevées du PSOE valencien. Plus précisément, deux maires socialistes ont reconnu avoir profité du fait qu’il y avait une dose supplémentaire pour se faire vacciner contre le virus.

Cela a été reconnu par le maire d’El Verger, Ximo Coll, qui, avec sa femme, également maire socialiste mais d’Els Poblets, a sauté la stratégie de vaccination, car ils n’appartiennent pas au groupe de personnes âgées en résidence ou au groupe de personnel de santé.

L’opposition d’El Verger estime qu’il y a eu «abus de pouvoir» puisque les deux conseillers en chef l’ont reçu avant d’autres groupes à risque tandis que le groupement socialiste provincial exclut la «mauvaise foi».

Le maire a assuré qu’il “n’a rien demandé” et affirme que c’était la “meilleure option” pour “ne jetez pas les doses»Du vaccin dont on lui avait dit qu’il restait. De même, Coll a déclaré ne pas se sentir “privilégié” car “il y a un vaccin pour tout le monde” et a justifié la décision, étant donné qu’il est en charge de nombreux Conseils, dont celui des personnes âgées, ce qui signifie qu’il a “un contact direct et quotidiennement avec beaucoup de monde ».

«Ils m’ont appelé du bureau et m’ont expliqué qu’il y avait des agents de santé qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas recevoir le vaccin, alors ils nous ont appelés et là nous sommes allés avec la police locale et la garde civile», a détaillé Coll. Le maire d’El Verger a confirmé que le chef de la police locale de la petite municipalité avait également reçu le vaccin.

«J’ai passé des mois à me rendre dans les maisons de personnes à risque qui ne peuvent pas sortir, à travailler à la mairie et en contact direct avec de nombreuses personnes; Il restait sept doses, nous n’allons pas les jeter », a souligné le maire.

De même, il a qualifié cela de «manœuvre malveillante» de la part de l’opposition qui tente de contester cette situation. «J’insiste sur le fait que je ne suis pas une personne privilégiée, dans cette ville de 4 600 habitants, personne ne sera laissé sans vaccins», a-t-il déclaré.

Les événements ont suscité une controverse dans les villes de Marina Alta – toutes deux adjacentes – et où l’opposition a critiqué l’action. De son côté, le PSPV, auquel appartiennent les deux conseillers en chef, reconnaît que la situation «aurait pu être évitée» mais souligne qu ‘«il n’y a pas eu de mauvaise foi».

Le porte-parole de Compromís à El Verger, Basili Salort, a expliqué qu’ils avaient appris cette vaccination au Bureau des porte-parole, par l’intermédiaire du maire lui-même, et affirmait qu’il y avait eu “abus de pouvoir” de la part de Ximo Coll et Carolina Vives.

«Ils ont contourné les groupes de vaccination établis, tous pour leur propre intérêt; ses arguments ne sont pas valables et cela nous semble un abus de position et nous étudions pour demander sa démission », a-t-il déclaré.

De son côté, la porte-parole du Parti populaire dans la même ville, Adela Moncho, a reconnu qu’après une rumeur “très forte” circulant dans la ville à ce sujet, le maire l’a confirmée au bureau des porte-parole aux questions du ‘ populaire ».

“C’est un scandale et dégoûtant quand il y a encore des gens qui attendent de recevoir le vaccin, il me semble que c’est déjà” sauvez-vous qui pouvez “”, a ajouté Moncho.

Enfin, le PSPV considère qu ‘”il n’y a pas eu de mauvaise foi” dans ce qui s’est passé mais reconnaît que “toute l’agitation aurait pu être évitée”. «Il faut être responsable et donner une image, toute cette répercussion aurait pu être évitée, même si nous insistons sur le fait qu’il n’y a pas de mauvaise foi, mais nous comprenons qu’il y a des gens ennuyeux», ont indiqué des sources du groupe provincial.