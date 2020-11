COVID-19 :

. – La campagne de Joe Biden a suspendu le voyage de son colistier, le sénateur californien Kamala Harris, pour ce week-end après que deux personnes, une membre de l’équipe et la directrice des communications de Harris, Liz Allen, aient été testées positives. par coronavirus.

Harris n’est pas ce que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis définissent comme un contact étroit avec l’une ou l’autre personne, a déclaré le directeur de campagne de Biden, Jen O ‘ Malley Dillon, dans une déclaration.

Cependant, un voyage que Kamala Harris avait prévu jeudi en Caroline du Nord a été annulé et elle restera en dehors de la route jusqu’à lundi, a-t-elle déclaré.

Aucun contact récent avec Kamala Harris

“Aucune de ces personnes n’a eu de contact avec le vice-président Biden, le sénateur Harris ou tout autre membre du personnel depuis qu’ils ont été testés positifs ou dans les 48 heures précédant leurs résultats positifs”, a déclaré O’Malley Dillon.

«Après avoir été avec le sénateur Harris, les deux personnes ont assisté à leurs propres événements hors campagne la semaine dernière. Selon les protocoles sanitaires stricts de notre campagne, les deux personnes ont dû être testées avant de reprendre leur travail avec la campagne après ces événements personnels », a-t-il déclaré.

«Ces protocoles aident à protéger la campagne, le personnel et toute personne avec qui ils peuvent entrer en contact; L’importance d’avoir de tels protocoles, qui comprennent des tests avant la reprise des tâches, des tests réguliers pendant le travail en personne, l’isolement après un congé, le port de masques faciaux et la distanciation pendant les tâches sur le terrain, a été démontrée une fois de plus.

Harris a subi deux tests PCR pour le coronavirus depuis le 8 octobre, y compris un test mercredi, et il est revenu négatif, a déclaré O’Malley Dillon.

Jeudi, Harris et son mari ont subi un autre test PCR et le COVID-19 n’a pas été détecté, a déclaré un conseiller du sénateur.

Différence avec la campagne Trump

La publication immédiate de tests positifs de la campagne de Biden contraste avec la façon dont la campagne Trump et la Maison Blanche ont géré des tests de coronavirus positifs de Trump lui-même, ainsi que des hauts responsables de la campagne et des assistants.

La Maison Blanche n’a pas révélé quand le président a été testé négatif pour le coronavirus avant son test positif.

Les deux personnes qui ont été testées positives pour la campagne de Biden étaient avec Harris sur un vol le 8 octobre, le lendemain de son débat avec le vice-président Mike Pence.

Pendant le vol, le sénateur Harris portait un masque N95, tout comme les deux individus. Il n’était pas à moins de 6 pieds (2 mètres) pendant plus de 15 minutes avec l’un d’eux », a déclaré O’Malley Dillon.

Avant et après le vol, Allen et le membre d’équipage ont été testés négatifs, et tous les autres membres d’équipage ont été testés négatifs, a-t-il déclaré.

O’Malley Dillon a déclaré que la campagne Biden avait lancé le processus de recherche des contacts “pour informer tous ceux qui sont entrés en contact avec des personnes pendant la fenêtre d’infection potentielle”.

La campagne de Biden a également annulé les projets du mari de Harris, Doug Emhoff, de se rendre au Minnesota, où il avait prévu de faire campagne avec Jill Biden, jeudi.

Mais comme il n’avait été en contact avec aucune des personnes, a déclaré la campagne, il fera à nouveau des apparitions en personne vendredi.

Kamala Harris se sent en sécurité

“Nous avons été très en sécurité”, a déclaré Harris mercredi dans une interview avec Rachel Maddow de MSNBC lorsqu’on lui a demandé si elle se sentait en sécurité lors de la campagne pendant la pandémie de coronavirus.

Harris a ri quand il a été mentionné que Trump se moquait de la campagne Biden pour avoir porté des masques.

«Je voudrais embrasser les gens. Vous n’embrassez pas les gens ces jours-ci. Ce n’est pas une option. Vous ne pouvez pas serrer la main. Mais vous pouvez regarder les gens dans les yeux et vous pouvez écouter et vous pouvez être là », a déclaré Harris.

«Je pense qu’il est important d’être là où les gens sont, mais de le faire d’une manière qui ne les met pas en danger en termes de sécurité. Nous sommes donc en train de le résoudre. C’est définitivement un type de campagne différent de tout ce que nous avons fait auparavant, mais nous en profitons au maximum. “

Jasmine Wright de CNN a contribué à ce rapport.