COVID-19 :

Qui n’a pas déjà pensé à sa prochaine destination lorsque la pandémie le permettra? Beaucoup réfléchissent déjà à ce que serait leur prochaine évasion après le passage du coronavirus dans le monde, lorsque les vaccins commenceront à faire effet et que les restrictions vont de moins en moins. Ce sera alors lorsque nous serons plus proches de ce que nous appelons “ l’ancienne normalité ”, une vie avec des foules et sans le masque qui nous accompagne partout où nous allons. Pour cela il semble encore y avoir des mois, mais la vérité est que les voyages pourraient arriver encore plus tôt.

Et est-ce que il n’y a pas si longtemps que nous avons profité d’un été avec des escapades, que ce soit à la plage ou à la montagne, même si elle est limitée au territoire national. Les archipels de notre pays reçu des touristes comme toute autre année, même dans une moindre mesure etParmi eux, ils ne pouvaient pas manquer les Britanniques qui profitent de leurs vacances pour chercher le soleil, les bonnes températures, les plages et, pourquoi pas, un peu de fête pour profiter.

Par conséquent, le Royaume-Uni est l’un des pays les plus désireux de voyager. Ses citoyens sont parmi les voyageurs les plus occupés au monde et ils n’arrêtent pas de penser quand sera la prochaine fois que vous pourrez prendre un avion pour une zone côtière, la plage et la chaleur. Eh bien, pour l’instant tout sera imaginé, car la pandémie ne permet pas de planifier une escapade, du moins pour le moment et avec le pays dans un bilan de décès et d’infections à coronavirus.

L’île grecque de Crète, la destination la plus recherchée

Cependant, le portail de voyage VoyageSupermarché, a réalisé une étude dans laquelle les dix destinations les plus plébiscitées par les Britanniques lorsque les restrictions sont levées et que les voyages sont plus sûrs. Le plus curieux est que, parmi ces endroits à travers le monde, deux des options sont l’espagnol, l’une des destinations préférées des Anglais et qui ne peut manquer dans les options de chaque été. L’étude a été réalisée avec l’analyse des recherches des Britanniques en ce mois de janvier, avec des dates de vacances allant du 1er mai au 31 octobre.

Parmi ces recherches des Britanniques, l’île grecque de Crète est la gagnante, surtout pour les escapades d’au moins sept nuits. La deuxième est la première option espagnole: l’île de Tenerife, l’une des destinations favorites du Royaume-Uni, même devant l’île des Maldives, qui complète le podium. La deuxième destination espagnole, et le quatrième sur la liste du portail de voyage, est Palma de Majorque, l’une des villes les plus acclamées par les jeunes qui viennent en Espagne à la recherche de plages et, surtout, de faire la fête. Voici la liste complète:

Les dix destinations les plus recherchées:

1- Crète

2- Ténérife

3- Maldives

4- Palma de Majorque

5- Dubaï

6- Barbade

7- Paris (y compris Disneyland Paris)

8- Santorin

9- Cancun

10- Las Vegas

En outre, la chose la plus curieuse que ce portail de voyage a souligné est que lLes forfaits vacances sont, par rapport à janvier 2020, 10% moins chers, Du fait de la situation que traverse le monde avec une pandémie mondiale qui, en ce moment, secoue la planète avec une troisième vague d’infections au milieu de la campagne de vaccination.