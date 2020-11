COVID-19 :

. – Alors que les États-Unis ont affiché les cinq jours les plus élevés de cas de coronavirus, le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Robert Redfield, a déclaré que c’était le moment idéal pour développer une stratégie qui détecte mieux cas asymptomatiques.

La moyenne nationale sur sept jours des nouveaux cas quotidiens est maintenant d’environ 86 363, soit plus du double de ce qu’elle était le 4 septembre, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les chiffres en hausse confirment les avertissements des experts selon lesquels une autre poussée était en cours et ne fera qu’empirer.

“Il est maintenant temps de développer une stratégie de test pour maximiser notre capacité à identifier l’épidémie silencieuse d’infections asymptomatiques à covid-19”, a tweeté Redfield mercredi. Selon l’estimation du CDC, 40% des personnes atteintes de COVID-19 ne présentent aucun symptôme.

Le tweet de Redfield décrit une réunion de week-end avec le Dr Deborah Birx, membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, et le gouverneur de l’Utah, Gary Herbert, pour discuter des efforts de test et d’atténuation dans cet État. . Mardi, l’Utah était l’un des 21 États à avoir connu son record de sept jours pour les nouveaux cas quotidiens.

Le Dr Thomas Tsai du Harvard Global Health Institute a déclaré à CNN dans un courrier électronique qu’il était temps de développer une stratégie nationale de dépistage pour identifier les infections asymptomatiques au COVID-19 survenues il y a quelques mois.

“Mais ce navire a navigué”, a déclaré Tsai. “Le moment est venu de mettre en œuvre une stratégie de test axée sur la détection des personnes asymptomatiques.”

Les États-Unis ont enregistré 91530 nouvelles infections au COVID-19 mardi alors que des millions d’Américains ont voté, ce qui s’ajoute à un nombre impressionnant de cas signalés la semaine dernière.

Et si les médecins ont souligné que les mesures de santé publique de base comme les masques et la distanciation sociale peuvent faire une différence, ces mesures demeurent un point de discorde dans certaines régions des États-Unis.

Les États modifient les avis aux voyageurs dans un contexte de forte augmentation

Mardi, au moins 36 États ont signalé plus de nouveaux cas la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon les données de Johns Hopkins. Et six États – Idaho, Maine, Minnesota, Nouveau-Mexique, Ohio et Pennsylvanie – ont signalé mardi leur plus grand nombre de cas en une journée.

Le New Jersey a mis à jour son avis de quarantaine pour ceux qui voyagent dans l’État, selon un communiqué de presse du bureau du gouverneur Phil Murphy. Toute personne voyageant au New Jersey depuis 43 États et territoires devra être mise en quarantaine pendant 14 jours.

New York a brisé son avis initial mercredi, en publiant un nouveau selon lequel toute personne voyageant à New York aurait besoin d’un test COVID-19 négatif trois jours avant son voyage. Ensuite, une fois dans l’état, le voyageur doit rester en quarantaine pendant trois jours avant de passer un autre test.

Dans le Kentucky, où le gouverneur a longtemps averti que les infections augmentaient rapidement, il a déclaré mardi que “les choses semblent empirer chaque jour”.

“Nous constatons non seulement une augmentation du virus, mais de plus en plus de nos enfants par le pourcentage qui le contractent”, a déclaré le gouverneur Andy Beshear.

En conséquence, Beshear a publié un décret renouvelant le mandat de se couvrir le visage pendant 30 jours supplémentaires, selon un communiqué de presse. Il a prolongé les décrets précédents qui permettaient aux pharmaciens de délivrer des recharges d’urgence jusqu’à 30 jours.

Ses paroles font suite à un nouveau rapport alarmant disant que le nombre de cas de COVID-19 affecte les enfants à travers le pays à “des niveaux sans précédent”, la dernière semaine d’octobre ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles infections juvéniles. dans une semaine jusqu’à présent.

Le nombre de patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux américains est en augmentation et des centaines de personnes perdent la vie chaque jour. Il y a au moins 9,4 millions de cas aux États-Unis et plus de 233 000 sont morts depuis le début de la pandémie, selon Johns Hopkins. Et environ 100 000 Américains supplémentaires pourraient mourir dans les deux prochains mois, selon les projections de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington.

Les hospitalisations “ augmentent considérablement ” dans le Midwest

Dans tout le pays, 50 340 personnes se trouvaient dans des hôpitaux avec le virus mardi, selon le Covid Tracking Project. Cela représente une augmentation d’environ 76% par rapport au 20 septembre, lorsque les hospitalisations liées au COVID-19 étaient au plus bas après l’été.

Les hospitalisations “augmentent considérablement” dans le Midwest, a indiqué le projet de surveillance sur Twitter.

Dans le Nebraska, les responsables de la santé affirment qu’une augmentation des infections a fait pression sur les hôpitaux de l’État. Les directeurs médicaux de trois grands systèmes hospitaliers ont déclaré lundi que les hospitalisations liées au COVID-19 avaient augmenté de 91% dans la région métropolitaine d’Omaha entre le 17 octobre et le 31 octobre. Maintenant, la capacité et le personnel de l’hôpital approchent de leurs limites, ont déclaré les responsables de l’hôpital.

«Nous avons constaté un doublement du nombre de patients positifs au COVID ces dernières semaines», a déclaré le Dr Cary Ward, médecin-chef de CHI Health. “Il ne fait aucun doute que si cette tendance se poursuit, non seulement nos hôpitaux, mais tous les hôpitaux de l’état pourraient être à plein régime.”

Au Minnesota, l’augmentation récente a incité le gouverneur Tim Walz à demander à l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) d’envoyer plus de personnel dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

“Le gouverneur a souligné la nécessité d’étendre le soutien actuel du personnel fédéral et de fournir 10 professionnels médicaux supplémentaires pour aider l’État à lutter contre les cas croissants de covid-19”, indique le communiqué.

Des infirmières fédérales ont déjà été envoyées au Minnesota, a écrit Walz.

“Ces professionnels de la santé ont joué un rôle critique alors que nous luttons contre les pénuries de personnel dans les soins de longue durée et que nous prévoyons de nouvelles pénuries de personnel médical dans les soins de longue durée et d’autres établissements à l’avenir”, a ajouté Walz.

Directeur des NIH: les masques pourraient économiser 130000 d’ici mars

Les masques faciaux, un outil puissant que les médecins et les responsables de la santé publique ont approuvé dans la lutte contre le virus, peuvent aider à sauver des dizaines de milliers de vies dans les mois à venir, a souligné cette semaine un expert de premier plan.

Le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, a souligné les prédictions du modèle IHME de l’Université de Washington, qui projette que plus de 130000 vies pourraient être sauvées aux États-Unis d’ici mars si 95% des Américains porteront des masques.

“Ce qui importe ici, ce ne sont pas les chiffres précis”, a écrit Francis dans un article de blog. “Il se rend compte que, quel que soit le scénario, cette pandémie est loin d’être terminée et qu’ensemble, nous avons le pouvoir de façonner ce qui se passera ensuite.”

C’est un argument qui a été avancé à plusieurs reprises ces derniers mois par des responsables à travers le pays: le port de masques, la distanciation sociale et le lavage régulier des mains peuvent être presque aussi puissants que des verrous pour ralentir. la propagation du virus.

«Pensez-y de la même façon que vous pensez mettre votre ceinture de sécurité, un détail mineur qui peut sauver des vies», a écrit Collins. «Je prends soin de porter un masque à l’extérieur de chez moi chaque fois que je suis loin de chez moi. Mais en fin de compte, sauver des vies et des moyens de subsistance à l’approche de ces mois d’hiver exigera un effort collectif de notre part à tous.

Nadia Kounang, Claudia Dominguez, Jason Hanna, Amanda Watts, Jennifer Henderson, Jessica Flynn, Joe Sutton et Rebekah Riess de CNN ont contribué à ce rapport.