COVID-19 :

Roku intègre l’application Peloton à votre service 1:07

. – En tant qu’entraîneur personnel et instructeur de yoga et de Pilates, j’aime offrir une grande variété d’exercices et de séances d’entraînement que les gens peuvent faire indépendamment de leur situation, de leurs limitations de santé ou de leur humeur. Alors mes clients me posent cette question tout le temps: si je me sens mal, dois-je faire de l’exercice ou me reposer?

La réponse immédiate est compliquée, mais avec une évaluation de vos symptômes, vous aurez la confiance nécessaire pour prendre une décision plus rapidement. Et, si la réponse est de sauter votre entraînement, il y a encore un exercice ou deux que vous pouvez faire pour vous aider à vous sentir moins malade.

USCORE | Ce sont les meilleurs tapis de yoga, selon les experts

Avec des températures hivernales plus fraîches en plein effet, la saison du froid et de la grippe est arrivée. En moyenne, les Américains ont deux à trois rhumes chaque année, selon les Centers for Disease Control or Prevention (CDC) des États-Unis. Cela peut vous tuer pendant sept à 10 jours à cause d’un rhume. Si vous ajoutez d’autres symptômes, comme des maux d’estomac, de la fièvre ou une toux, vous recherchez peut-être encore plus de temps d’arrêt.

Voici les cinq scénarios les plus courants si vous êtes tombé malade et comment vous pouvez décider de faire de l’exercice ou de vous détendre.

Note importante: Assurez-vous de demander l’avis d’un professionnel de la santé si vous avez des symptômes persistants et également avant de commencer un programme de formation.

Du froid

Exercice. Si vos symptômes incluent des symptômes courants comme un nez qui coule et une congestion, réduisez simplement votre entraînement pour le rendre moins intense. Faire de l’exercice avec un rhume peut aider à soulager un nez bouché et à ouvrir vos voies nasales.

Au lieu de faire un entraînement de haute intensité, essayez un entraînement avec une force d’impact plus faible. Ou au lieu d’aller courir ou faire du jogging, faites une marche rapide. Réduisez simplement votre entraînement pour qu’il soit moins intense et prenne moins de temps que d’habitude.

Fièvre

Arrêtez de faire de l’exercice. Faire de l’exercice pendant que vous avez une température élevée peut augmenter la déshydratation et augmenter encore plus la température interne de votre corps. De plus, avec de la fièvre, vos muscles sont déjà plus fatigués et ont moins de force, il est donc préférable de les reposer.

Essayez plutôt de faire une pose de yoga appelée Savasana avec de nombreux accessoires. Allongez-vous sur le sol. Mettez un coussin ou des oreillers sous vos genoux et un oreiller sous votre tête. Détendez vos bras à vos côtés avec vos paumes vers le haut.

Fermez les yeux et inspirez lentement par le nez et expirez par le nez pendant au moins deux minutes. Méditer en respirant profondément a un effet calmant sur le système nerveux et aide à calmer le corps et l’esprit.

Mal de gorge

Exercice. En général, lorsqu’il y a une maladie dans la région du cou, il est normal de faire de l’exercice à un rythme moins intense. Assurez-vous de boire beaucoup d’eau pour calmer votre gorge avant, pendant et après l’exercice. Ralentissez (comme si vous aviez un rhume).

Si votre mal de gorge est accompagné de fièvre ou de courbatures, faites une pause.

Toux

Arrêtez de faire de l’exercice. Surtout si cette toux provient de votre poitrine et est accompagnée de mucus, vous devez absolument sauter votre entraînement. Tousser fréquemment peut vous empêcher de reprendre votre souffle correctement pendant une séance d’entraînement et vous empêcher de respirer profondément lorsque votre fréquence cardiaque augmente pendant l’exercice.

Faites plutôt un étirement vers l’avant pour améliorer la circulation et soulager les symptômes de la toux. C’est un exercice de soulagement du stress qui revigore votre système nerveux et vous met littéralement la tête à l’envers.

Mettez votre tête sous votre cœur, une position qui calme votre esprit et réduit le stress, à la fois mental et physique.

Maux d’estomac

Arrêtez de faire de l’exercice. Si vous vomissez ou avez la diarrhée, votre corps est déshydraté. L’exercice ne fera qu’augmenter cette déshydratation. De plus, si vous avez des nausées, bouger peut causer plus de nausées ou même de vomissements.

Essayez plutôt une pose de yoga appelée Child’s Pose. Mettez-vous sur un tapis de yoga sur vos genoux et ouvrez-les à la largeur de vos hanches. Ensuite, mettez vos fessiers sur vos talons et étendez vos bras vers l’avant. Reposez votre tête sur le tapis ou l’oreiller.

Respirez dans le ventre et dans le dos et relâchez lentement votre souffle. Inspirez et expirez par le nez et pensez à calmer votre estomac.

Vous êtes votre meilleur défenseur. Bien que les directives ci-dessus soient des directives que vous pouvez suivre, n’oubliez pas qu’en fin de compte, vous connaissez mieux votre corps. Si vous sentez que vous ne devriez pas faire d’exercice ou, au contraire, si vous pensez qu’un entraînement vous fera vous sentir mieux, écoutez votre corps.

Stephanie Mansour, animatrice de «Step It Up With Steph» sur PBS, est journaliste de santé et de bien-être et coach et consultante en perte de poids pour femmes.