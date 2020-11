COVID-19 :

La porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany, a insisté pour attribuer les progrès des vaccins à l’administration de Donald Trump, même si elle a intentionnellement minimisé la maladie.

La Maison Blanche annoncé qu’il y aura des 40 millions de doses disponible pour le vaccin COVID-19 à États Unis vers la fin de cette année, grâce aux avancées des laboratoires pharmaceutiques Pfizer Oui Moderne.

“Selon le vaccin, nous croyons qu’il y aura 40 millions de doses disponible d’ici la fin de l’année “, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, lors d’une conférence de presse, la première depuis le 1er octobre.

McEnany a rappelé les progrès réalisés par Pfizer Oui Moderne, qui ont rapporté des «bons résultats» dans leurs vaccins: «Chacun a obtenu un vaccin contre le COVID-19 qui est efficace à environ 90%. Nous savons que le Moderne est efficace à 94,5% et celle de Pfizer 95 pour cent, c’est extraordinaire », dit-il.

Lors de la conférence de presse, McEnany insisté pour attribuer le progrès sur les vaccins à l’administration du président, Donald Trump, malgré le fait qu’au début de la pandémie, il a délibérément minimisé l’importance de la maladie, qu’il a lui-même reconnue, de sorte que ne pas paniquer parmi la population, et a refusé de porter un masque en public pendant plusieurs mois.

La porte-parole de la Maison Blanche a souligné que “ce progrès vraiment extraordinaire que vous avez déjà entendu du Dr. (Anthony) Fauci (le principal épidémiologiste du gouvernement) et d’autres à parler était seulement possible grâce au président, qui a dit en même temps ‘je vais trouver un vaccin, je vais faire quelque nouveau, je vais fais-le‘pour que de nombreuses vies américaines soient sauvées, grâce au président Atout et au grand travail du vitesse de fonctionnement léger“.

Cette opération a été lancée par le Maison Blanche en collaboration avec le Pentagone pour faciliter la fabrication et la distribution des futurs vaccins contre les coronavirus.

Ce vendredi, Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé une autorisation d’urgence au régulateur américain des médicaments (FDA) pour pouvoir commencer à distribuer leur vaccin, qui pourrait être fourni à une population à risque à partir de décembre.

La Agence des aliments et drogues (FDA) doit examiner au moins deux mois de données de réponse des volontaires à la vaccinEn plus de certifier sa sécurité chez les enfants, les personnes âgées et les races diverses, mais étant donné l’urgence du processus, cela pourrait prendre des semaines pour que le premier vaccin américain contre le COVID-19 soit disponible.

Pfizer n’a pas utilisé les fonds du gouvernement des États-Unis pour le développement du vaccin, qu’il a financé de sa poche, bien qu’il ait conclu un accord avec Washington d’une valeur de près 1950 millions de dollars pour leur fournir 100 millions de doses.

Pour sa part, Moderne, qui a également présenté des résultats préliminaires similaires à ceux de Pfizer et pourrait demander l’autorisation de urgence sous peu, il doit une partie de son succès à l’injection de fonds du gouvernement des États-Unis dans le processus historiquement rapide de développement de la vaccin.

Avec des informations d’.